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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Akdeniz'e asker yolluyor

Alman medyasında yer alan haberlere göre Alman hükümeti Akdeniz'e 650 asker yollamaya hazırlanıyor. Askerler, yeni bir NATO misyonu çerçevesinde terörle mücadeleye ve Akdeniz'in güvenliğine katkıda bulunacak.

13 Eylül 2016 21:31


"Spiegel"in haberine göre Alman hükümeti Akdeniz'e 650 asker yollayacak. Askerler, NATO tarafından kararlaştırılan "Deniz Muhafızı" (Sea Guardian) misyonunda görev yapacak. Yeni askeri misyonla ilgili kararın Bakanlar Kurulu'nda ele alındıktan sonra haftaya Federal Meclis gündemine getirileceği belirtildi.

Active Endeavour gitti, Sea Guardian geldi

Polonya'nın başkenti Varşova'da temmuz ayında yapılan NATO zirvesinde, Akdeniz'de görev yapacak yeni bir görev gücünün oluşturulması kararlaştırılmıştı. "Deniz Muhafızı" olarak adlandırılan yeni misyon, "Yoğun Gayret" (Active Endeavour) görev gücünün yerini alacak. NATO, "Deniz Muhafızı" misyonu ile Akdeniz'in daha etkin şekilde denetimini planlıyor. Terör örgütü IŞİD'in yanı sıra insan ve silah kaçakçılığıyla da mücadele edilecek. Şüpheli gemiler durdurularak aranacak. Sona eren "Yoğun Gayret" misyonu 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası başlatılmıştı.

Hükümet yeni misyon için mektup gönderdi

Hükümet, partilerin federal meclis grup başkanlarına gönderdiği bir mektupta yeni misyonu anlattı. Sosyal Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile Hırıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in imzasını taşıyan mektupta, "Akdeniz'de insan ve silah kaçakçılığı gibi yasadışı faaliyetler için tehlikeli bir potansiyel söz konusu" denildi. Libya örneği verilerek yetersiz devlet kontrolünün mevcut durumu daha da olumsuz hale getirdiği vurgulandı. Yeni misyonun AB misyonu "Sophia", Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler ve Avrupa sınır koruma ajansı Frontex ile işbirliği halinde olacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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