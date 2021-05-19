Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, intihal suçlaması nedeniyle istifa etti

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey doktorasının intihal nedeniyle iptal edilmesi üzerine görevinden istifa etti.

Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Franziska Giffey, 2005-2010 yılları arasında Berlin Free Üniversitesi'nde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sivil topluma katılım politikaları konusunda yazdığı doktora tezinde intihal yaptığının belirlenmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'den istifasını talep etti. Giffey yazılı açıklamasında, "Tez çalışmamı elimden gelen en iyi şekilde yazdım. Hata yaptıysam da pişmanım" ifadelerini kullandı.

İnceleme 2019 yılında başlatıldı

Berlin Free Üniversitesi, 2019'da Giffey'in doktora tezi hakkında inceleme başlatmıştı. İnceleme sonucunda Giffey'e uyarı verilmişti.



Kasım 2020'de Giffey'in doktor unvanını taşımaya devam etmek istemediğini açıklaması üzerine üniversite yeniden inceleme başlatmıştı. Alman Focus dergisi, söz konusu incelemenin sona erdiğini ve üniversitenin Giffey'in tezini geri geçme kararı aldığını yazdı.

İntihal sebebiyle Merkel'in halefi de istifa etmişti

2011 yılında Angela Merkel'in potansiyel halefi olarak görülen savunma bakanı Karl-Theodor von Guttenberg, doktora tezinin bir bölümünü kopyaladığını kabul ettikten sonra 2011'de görevini bırakmıştı.