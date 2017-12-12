Almanya Afganistan, Irak ve Akdeniz’deki askeri misyonlarını uzatma kararı aldı

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Almanya Afganistan, Irak ve Akdeniz’deki askeri misyonlarının görev süresini uzatma kararı aldı. 2018 Mart sonunda yeni hükümet tekrar bir uzatma olup olmayacağına karar verecek.

Alman Zeit gazetesindeki habere göre Almanya Federal Meclisi ülke toprakları dışında devam etmekte olan dört askeri misyonunu uzatma kararı aldı. Almanya hem Akdeniz’deki askeri misyonunu, hem Irak’taki eğitim ve IŞİD’le mücadele koalisyonunu destek misyonlarını, hem de Afganistan’daki askeri misyonunun uzatılmasına karar verdi. Önümüzdeki haftalarda sonlanması beklenen bu askeri güçlerin Mart sonuna kadar devam etmesine karar verildi. Mart 2018’de ise yeni hükümetin – o zamana kadar bir hükümet kurulabilirse – ek bir uzatma olup olmayacağına karar vereceği belirtiliyor.