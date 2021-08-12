Almanya: Afganistan'da Taliban kontrolü ele geçirir, şeriat yasasını uygularsa mali yardımı keseriz

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezlerinin sayısı hızla artarken Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Taliban’ın ülkede kontrolü ele geçirip şeriat yasasını yürürlüğe sokması durumunda mali yardımı keseriz” dedi.

Reuter’ın aktardığı habere göre, ZDF'ye konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Afganistan'a her yıl 430 milyon Euro temin ediyoruz, Taliban ülkeyi ele geçirir ve şeriat hukuku getirirse, bir kuruş bile vermeyiz" dedi.

Afganistan’da Taliban, bir hafta içinde 9 vilayet merkezini ele geçirirken ABD ordu istihbaratından bir yetkili, Taliban’ın 90 gün içinde başkent Kabil’de kontrolü ele geçirebileceğini söylemişti.