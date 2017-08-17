Almanya Adalet Bakanı'ndan Trump'a: Neonazi ırkçılığını kimse hafife alamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Adalet Bakanı Heiko Maas, ABD Charlottesville’deki ırkçı saldırılara yeterince tepki göstermeyen Başkan Donald Trump’ı eleştirdi. SPD lideri Martin Schulz da Başbakan Merkel’i, Trump’a karşı daha sert tavır almaya çağırdı. Bakan Maas, Trump'ın tavrını “Trump'ın aşırı sağ sürüsünün gösterisinde şiddeti güzelmiş gibi göstermesi dayanılır gibi değil. Neonazilerin ırkçılığını kimse hafife alamaz” söleriyle kınadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Cumartesi günü ABD'nin Charlottesville kentinde olay çıkaran neonazilere karşı Başkan Trump’ın ‘yumuşak’ tavrı, Almanya'da tepkilere yol açtı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Adalet Bakanı Heiko Maas, Trump’ı çok ağır hata yapmakla suçladı. Gabriel, Alman haber ajansı DPA’ya, “Nazi potansiyeline karşı çok net bir tavır alma yerine, iki tarafı da sorumlu tutmak elbette çok ağır bir hata. Aynı zamanda yanlış. Bu, Trump destekçilerinin bir kısmının ABD’deki aşırı sağ çevreyle nasıl içiçe olduğunu gösteriyor. Baş stratejisti Steve Bannon onlara en yakın isim” dedi.

"Dayanılır gibi değil"

Bakan Maas da, Trump'ın tavrını kınadı. Maas, “Trump'ın aşırı sağ sürüsünün gösterisinde şiddeti güzelmiş gibi göstermesi dayanılır gibi değil. Neonazilerin ırkçılığını kimse hafife alamaz” diye konuştu.

"Merkel daha sert olmalı"

SPD lideri Martin Schulz ise Başbakan Angela Merkel’in Trump'a karşı daha sert tavır almamakla eleştirdi. Schulz, “Benim deneyimim, bu tip insanlar açık bir dilden anlıyor. Trump sistematik olarak tabuları yıkıyor” dedi.

Charlottesville’de ırkçı saldırılarda bir kadın ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı. ABD Başkanı Trump iki tarafın da suçu olduğunu savunmuştu.