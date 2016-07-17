Almanya Adalet Bakanı'ndan darbecilerin yargılamalarında "intikam ve keyfilik" uyarısı

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas Türkiye'deki darbe girişiminin ardından cuntacılarla ilgili başlayan yargılamalara ilişkin olarak, "İntikam ve keyfilik, darbe girişimi sonrasında oluşan durumun yatışmasına katkı sağlamayacaktır” diye konuştu. Berlin'de açıklama yapan Sosyal Demokrat Partili politikacı, zanlıların haklarının korunmasının da “demokratik hukuk devletinin temel direklerinden biri” olduğu uyarısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün yaptığı kınama açıklamasında hukuk devleti vurgusu yapmış "Hukuk devleti, yaşanan trajik olayların sorumluluğunu taşıyanlara karşı yaklaşım sırasında varlığını ispatlamalıdır" demişti. “Türkiye'de kan dökülmesinin artık sona ermesi şart” diyen Merkel açıklamasında azınlıkların korunmasını ve temel hakların önemini vurgulamıştı. Merkel “Herkesin haklarına saygı gösteren ve azınlıkları koruyan bir demokrasi bu açıdan en iyi temeldir” demişti.

6 bin kişi gözaltında

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup bir gurubun 15 Temmuz akşamı kalkıştığı darbe girişimi polisin müdahalesiyle bastırılmıştı. Ankara ve İstanbul'da darbe girişiminin bastırılması sırasında meydana gelen çeşitli şiddet olaylarında en az 260 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ pazar günü yaptığı açıklamada darbe girişimi soruşturması kapsamında yaklaşık 6 bin kişinin gözaltına alındığını duyururken, bu sayının artabileceğini vurguladı.

Darbe girişimine ilişkin soruşturmayı başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına" yazı göndererek, "FETÖ örgütüne üye oldukları değerlendirilen" idari ve adli yargıda görev yapan toplam 2 bin 745 hâkim ve savcının gözaltına alınması ve haklarında soruşturma yürütülmesini istemesinin ardından bu yargı mensupları açığa alındı.