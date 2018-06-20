“Almanya ABD otolarına yüzde 10 AB vergisini kaldırmayı önerecek”

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Haziran (DHA) – Alman otomobil üreticilerinin ABD’den ithal edilen otomobillere Avrupa Birliği tarafından uygulanan yüzde 10 gümrük vergisinden vazgeçebileceği iddia edildi. Öte yandan Avrupa Birliği, ABD’nin kamyonet, SUV ve büyük araçlara uyguladığı yüzde 25 verginin de kaldırılmasını istiyor.

ABD’li Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre Almanya’nın ABD elçisi Richard Grenel, yakın dönemde Alman otomobil üreticileri BMW, Volkswagen ve Daimler’in CEO’ları ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Habere göre toplantıda Alman otomobil üreticilerinin yöneticileri, ABD’den son dönemde gelen ek gümrük vergisi kararlarında sanayi ürünlerini de kapsayan bir muhafiyet anlaşması yapıldığı takdirde, Avrupa Birliği’nin ABD’ye uygulanan otomobil gümrük vergilerinden vazgeçebileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın AB’den ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergisi uygulama kararının ardından, Avrupa Birliği de toplam 3.2 milyar dolar değerinde ABD ürünününe misilleme ek gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Öte yandan habere göre AB aynı zamanda ABD’nin kamyonet, SUV ve büyük araçlara uyguladığı yüzde 25 verginin de kaldırılmasını istiyor.

ABD ve bazı büyük müttefikleriyle giderek yükselen ticaret savaşı gerilimi finans piyasalarını da baskalamaya devam ediyor. Bu gerilimlerle ABD’de Dow Jones sanayi endeksi Salı günü 400 puanın üzerinde düştü ve bir yılın en uzun kayıplı seyrini gördü.