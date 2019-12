-ALMANYA: 74 - ARJANTİN: 78 KAYSERİ (A.A) - 28.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (A) Grubu'nda Arjantin, Almanya'yı 78-74 yendi. Karşılaşmaya Arjantin, Prigioni'nin 3 sayılık basketiyle başlarken, Almanya, rakibine Greene'in yine 3 sayılık basketiyle karşılık verdi. Savunmasında başarılı bir oyun ortaya koyan Arjantin, hücumda ise Oberto ve Scola'nın boyalı alandan bulduğu sayılarla 3. dakikaya 7-3 üstün girdi. Pota altında Pleiss'i etkili kullanan ve bu oyuncu ile art arda basketler üreten Almanya, Greene ile de dış atışlarda yüksek bir yüzde tutturdu ve yakaladığı 8-0'lık seriyle 5. dakikada 11-7 öne geçti. Oberto'nun basketiyle hücumdaki sıkıntısına son veren Arjantin, Scola'nın serbest atışlardan bulduğu sayılarla da 7. dakikada 11-11 eşitliği sağladı. Scola ve Quinteros ile arka arkaya basketler bulan Arjantin, ilk periyodu 23-18 önde bitirdi. 2. periyodun ilk dakikalarında Arjantin, savunmada çok başarılı bir görüntü sergiledi ve rakibine 2 dakika süresince sayı atma şansı tanımadı. Hücumdaki önemli silahı Delfino'nun de devreye girmesiyle rakibinin farkı azaltma çabalarına izin vermeyen Arjantin, 13. dakikaya 30-22 üstün girdi. Bu dakikalarda hücumda çok top kaybı yapan ve organize olamayan rakibi karşısında Jagla ve Benzing ile 3 sayılık basketler bulan Almanya, Greene'nin serbest atışlardan ürettiği sayılarla 17. dakikada eşitliği sağladı: (36-36). Almanya'dan Schaffartzik, devrenin bitmesine 15 saniye kala takımı 39-38 öndeyken, Prigioni'ye sportmenlik dışı faul yaptı. Prigioni ile serbest atışlardan bir tanesini sayıya çeviren Arjantin, 39-39'luk skorla dengeyi sağladı. Kullandığı hücumda ise sayı üretemeyen Arjantin karşısında son saniyede Greene ile 3 sayılık atışı sayıya çeviren Almanya, devreyi 42-39 üstün tamamladı. Her iki takımın da sayı bulmakta zorlanarak başladığı 3. çeyrekte, Arjantin, Scola'nın serbest atışlardan ürettiği sayılarla, 21. dakikada farkı 1 sayıya (42-41) indirdi. Greene ile skor üretmeye devam eden rakibi karşısında Delfino ile etkili olan Arjantin, Scola'nın basketleriyle 23. dakikada 47-46'lık skorla öne geçti. Arjantin, bu dakikadan sonra hem savunmada, hem de hücumda çok başarılı bir oyun sergiledi. Savunmada özellikle Cequeira'nın gayretiyle kazanılan topları, Delfino ve Leonardo Gutierrez ile sayıya çeviren Arjantin, yakaladığı 16-3'lük seriyle 28. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: (63-49). Arjantin, çok başarılı bir oyunun ardından, periyodu 65-54 üstün geçti. Almanya, 3. çeyrekte 12 sayı üretirken, Arjantin bu periyotta 26 sayı attı. Karşılıklı basketlerle girilen son periyotta Almanya, pota altını Harris ile etkili kullandı ve 32. dakikada farkı tek haneli sayılara çekti: (67-58). 3. periyoda oranla çok daha başarılı bir oyun ortaya koyan Almanya, özellikle dış şutlarla etkili oldu ve yakaladığı 12-3'lük seriyle 36. dakikada içinde farkı 68-66'lık skorla 2 sayıya kadar indirdi. Delfino'nun serbest atışlardan bulduğu sayılarla biraz olsun rahatlayan Arjantin, Greene'nin 3 sayılık basketine engel olamadı. 71-71'lik eşitlikle girilen son 3 dakikada her iki takım da hücum organizasyonlarında sorun yaşadı. Savunmaların ön plana çıktığı bu dakikalarda Arjantin, son 1 dakikaya 75-74 önde girdi. Arjantin'den Delfino, bitime 10 saniye kala kazanılan serbest atışları sayıya çevirdi ve farkı 3 sayıya çıkardı: (77-74). Almanya, son 7 saniyede kazanılan serbest atışların ikisini de değerlendiremedi. Arjantin'den Delfino, takımı lehine kazanılan serbest atışların bir tanesini sayıya çevirdi ve bitime 5 saniye kala Arjantin 78-74'lük skorla farkı 4 sayıya çıkardı. Kalan sürede başka sayı olmayınca, Arjantin karşılaşmayı 78-74 kazanmayı başardı. Salon: Kadir Has Hakemler: Gene William Kennedy (ABD) xx, Eddie Viator (Fransa) xx, Olegs Latisevs (Letonya) xx Almanya: Hamann xx 6, Greene xxx 20, Pleiss xxx 12, Benzing x 5, Jagla xx 8, Ohlbrecht xx 6, Mcnaughton x, Schaffartzik xx 8, Harris xx 6, Staiger x, Günther x, Schwelthelm x 3 Arjantin: Scola, xxx 20 Prigioni xx 4, Oberto xx 11, Delfino xxx 27, Jasen x, Kammerichs x 2, Cequeira xx 1, Quinteros xx 5, Juan Gutierrez x 2, Leonardo Gutierrez xx 6 1. periyot: 18-23 Devre: 42-39 (Almanya lehine) 3. periyot: 54-65 Beş faulle çıkan: 39.53 Jasen (Almanya)