Almanya 400 kasap istiyor

Almanya, Türkiye'den İslami kesim kurallarını bilen 400 kasap ve mezbahada çalıştırılacak eğitimli işçi istiyor.



Türkiye Kasaplar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bandırma Kasaplar Celepler Odası Başkanı Göksel Karlahan Türkiye İş Kur'a başvuruda bulunan Almanya'nın, 400 profesyonel kasap ve mezbahanelerde görev yapacak işçi istediğini açıkladı.



Almanya'da yaşayan Türk işçilerin et ihtiyacını karşılamak için istenilen kasapların, İslami kesim kurallarını bilmesi şart koşuluyor. Bu talebe Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ'ın sıcak baktığını söyleyen Göksel Karlahan, "Önümüzdeki günlerde oluşturacağımız bir heyet Almanya'ya gidecek. Türkiye'den istenen meslektaşlarımızın nerelerde çalıştırılmak istendiğini görüp öğreneceğiz. Daha sonra sanıyorum sınav ile tespit edeceğimiz arkadaşlarımızı Almanya'ya uğurlayacağız. Almanya'da görev yapacak meslektaşlarımızın maaşları 1000-2000 Euro arasında değişecek" dedi.



Karlahan, Almanlar ile yaptıkları telefon görüşmelerinde istenilen işçilerin kalifiye olması halinde bu sayının daha da artacağını sözlerine ekledi.



Türkiye'de 15 bini Kasaplar Federasyonu'na kayıtlı 15 bini ise kayıt dışı olmak üzere 30 bin kasap bulunuyor. (DHA)

