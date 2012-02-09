-Almanya, 4 Suriyeli diplomatı sınır dışı etme kararı aldı BERLİN (A.A) - 09.02.2012 - Almanya, 1'i kadın 4 Suriye'li diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, bugün başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'da 2 kişinin casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanmasının ardından Suriye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde görevli 4 diplomatın sınır dışı edilmesini istediğini belirtti. Büyükelçilik çalışanı olduğu ifade edilen 4 kişinin ülkeyi terk etmek için 3 gün zamanı olduğu bildirildi. Almanya'da Suriye gizli servisi adına casusluk yaptıkları suçlamasıyla dün biri Almanya ve Lübnan vatandaşı, diğeri ise Suriye vatandaşı 2 kişi tutuklanmıştı. Almanya Dişişleri Bakanlığı da, Suriye'nin Berlin Büyükelçisini bakanlığa çağırmıştı.