Almanya, 4 kelimeyle baştan çıkarmaya çalıştı; özür dilemek zorunda kaldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Twitter'da başlayan "4 kelimeyle baştan çıkar" akımına katıldı. Bakanlığın seçtiği 4 kelime, "Vizeniz onaylandı" (Your visa got approved) oldu. Mesaja tepki gelmesinin ardından Bakanlık "Mizah her zaman güçlü yanımız değil" diyerek özür diledi.

Tepkilerin üzerine bir paylaşım daha yapan Bakanlık, "Görünen o ki mizah her zaman güçlü yanımız değil. Bir önceki tweetimizi sildik ve bundan etkilenenlerden özür diliyoruz. Vize sürecinin karmaşık olabileceğini ve vize kararlarının insanların hayatını ciddi derecede etkileyebileceğini biliyoruz. Çalışma arkadaşlarımız bu kararları ciddiye alıyor" yazdı.