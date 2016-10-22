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Dünya
Deutsche Welle

Almanya: 35 diplomatik pasaport sahibi iltica talebinde bulundu

Alman hükümeti bir soru önergesine verdiği yazılı cevapta 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından diplomatik pasaport sahibi 35 Türk'ün Almanya’ya iltica talebinde bulunduğunu belirtti.

22 Ekim 2016 01:53

Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu NDR ve Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sonrası diplomatik pasaport sahibi 35 Türk'ün Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

İltica talebinde bulunanların sayısını federal hükümet yazılı olarak açıkladı. WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung, hükümet açıklamasının Yeşiller Partisi'nin federal milletvekili Özcan Mutlu'nun soru önergesi üzerine yapıldığına yer verdi. Mutlu, üç yayın kuruluşunun haberlerinde Türk diplomatların Almanya'dan iltica talep ettiğini yazmasının ardından hükümete soru önergesi vermişti.

Federal hükümetin Özcan Mutlu'nun soru önergesine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, diplomatik pasaporta sahip 35 kişinin iltica talep ettiği bilgisi verildi. Sayıya diplomatların eş ve çocuklarının da dahil olduğu belirtildi. Açıklamada taleplerin, eyalet yüksek mahkemeleri ve federal başsavcılık tarafından incelendiği belirtildi.

Hükümet ayrıca Türkiye'den herhangi bir iade talebi gelmesi durumunda, talebin Suçluların İadesine Yönelik Avrupa Sözleşmesi'ne göre değerlendirileceğini belirtti. Açıklamada, mahkemelerin alacağı karar sonrasında hükümetin de talepleri tek tek ele alıp inceleyeceğine yer verildi.

Türkiye'nin iade talebine açıklık getirilmedi

Hükümetin yazılı açıklamasında, şimdiye kadar Türkiye'den herhangi bir iade talebi olup olmadığına yer verilmediği bildirildi. İçişleri Bakanlığı da bu konuya dair açıklama yapılmayacağını belirtti.

Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu NDR ve Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR'in hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerinde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından üç diplomatın Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu öne sürülmüştü.

Haberde, darbe girişiminden sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yüzlerce diplomatik pasaportu iptal ettiğine yer verilmiş, Almanya'da diplomatik pasaportu iptal edilen 8 kişi bulunduğu belirtilmişti. Buna göre diplomatik pasaportu iptal edilenlerin bir kısmı Almanya'dan ayrılırken kalanların Almanya'ya resmi iltica başvurusunda bulunduğu bildirilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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