Almanya 300'den fazla çocuğu sınırdan çevirdi



'Passauer Neue Presse'nin haberine göre Almanya geçen yılın başından bu yana yanında bir yetişkin bulunmayan 300'den fazla çocuk sığınmacıyı geri çevirdi. Gazete Yeşiller Meclis Grubu'nun verdiği soru önergesine Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verdiği cevaba dayandırarak verdiği haberde bu sığınmacılardan 280'inin Bavyera – Avusturya sınırından geri çevrildiğini belirtti. Ayrıca geri çevrilen sığınmacılardan 160'nın Afgan, 46'sının Suriyeli, 30'unun Iraklı, 17'sinin Faslı, 12'sinin Pakistanlı, 7'sinin ise Cezayirli olduğu bilgisine yer verildi. Sığınmacıların geri çevrilme gerekçesinin ise ‘'gerekli koşulları sağlamamaları'' olduğu bildirildi.

''Çocukların refahı sınırlardan önce gelir''

Yeşiller Partisi'nden yapılan açıklamada Federal Hükümet'in sınırlarını korumak adına çocuk sığınmacıları feda ettiği ileri sürüldü. Yeşiller Partisi Federal Meclis milletvekili Luise Amtsberg bu tutumu, ‘'Federal polis, çocuk ve gençlik dairelerinin yetki alanlarını hiçe sayıyor. Çocukların refah ve iyiliği, sınırların korunmasından önceliklidir'' sözleriyle eleştirdi. Amtsberg, Bakanlığın bu sığınmacılardan hiçbirinin sığınma talebinde bulunmadığı yönündeki ifadelerine yönelik ise ‘'Gençlere vasi atanmadığını, bu yüzden de sığınma başvurusunda bulunamadıklarını'' diye konuştu. Amtsberg'e göre bu çocukların çoğunun Almanya'da 'mülteci' olarak tanınma konusunda şansları yüksek, bu nedenle danışmanlık ve desteğe ihtiyaç duyuyorlar.