T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya 300'den fazla çocuğu sınırdan çevirdi

Almanya’nın yılbaşından bu yana 300’den fazla çocuk sığınmacıyı sınırdan çevirdiği belirtildi. Yeşiller hükümeti eleştirdi.

30 Nisan 2016 18:44


'Passauer Neue Presse'nin haberine göre Almanya geçen yılın başından bu yana yanında bir yetişkin bulunmayan 300'den fazla çocuk sığınmacıyı geri çevirdi. Gazete Yeşiller Meclis Grubu'nun verdiği soru önergesine Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verdiği cevaba dayandırarak verdiği haberde bu sığınmacılardan 280'inin Bavyera – Avusturya sınırından geri çevrildiğini belirtti. Ayrıca geri çevrilen sığınmacılardan 160'nın Afgan, 46'sının Suriyeli, 30'unun Iraklı, 17'sinin Faslı, 12'sinin Pakistanlı, 7'sinin ise Cezayirli olduğu bilgisine yer verildi. Sığınmacıların geri çevrilme gerekçesinin ise ‘'gerekli koşulları sağlamamaları'' olduğu bildirildi.

''Çocukların refahı sınırlardan önce gelir''

Yeşiller Partisi'nden yapılan açıklamada Federal Hükümet'in sınırlarını korumak adına çocuk sığınmacıları feda ettiği ileri sürüldü. Yeşiller Partisi Federal Meclis milletvekili Luise Amtsberg bu tutumu, ‘'Federal polis, çocuk ve gençlik dairelerinin yetki alanlarını hiçe sayıyor. Çocukların refah ve iyiliği, sınırların korunmasından önceliklidir'' sözleriyle eleştirdi. Amtsberg, Bakanlığın bu sığınmacılardan hiçbirinin sığınma talebinde bulunmadığı yönündeki ifadelerine yönelik ise ‘'Gençlere vasi atanmadığını, bu yüzden de sığınma başvurusunda bulunamadıklarını'' diye konuştu. Amtsberg'e göre bu çocukların çoğunun Almanya'da 'mülteci' olarak tanınma konusunda şansları yüksek, bu nedenle danışmanlık ve desteğe ihtiyaç duyuyorlar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaNeue PresseYeşiller Meclis GrubuBakanlığıBavyeraAvusturyaAfganSuriyeliIraklıFaslıPakistanlıCezayirliYeşillerPartisiFederal HükümetPartisi Federal MeclisLuise AmtsbergAmtsberg BakanlığınDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24