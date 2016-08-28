Almanya 300 bin göçmen bekliyor

Göçmenlik ve Mülteciler Bürosu Başkanı Frank-Juergen Weise, bu yıl Almanya'ya yaklaşık 300 bin göçmenin gelmesini beklediklerini söyledi.

Weise, Alman Bild am Sonntag gazetesine daha fazla göçmen ve mültecinin ülkeye gelmesinin büroyu zor duruma sokabileceğini ancak bu yıl beklenen göçmen sayısının beklenilen sayıda kalacağını düşündüğünü söyledi.

Alman İçişleri Bakanlığı geçen yılın ilk altı ayında 390 binden fazla kişinin ilticaya başvurduğunu ancak bu başvurulardan kaçının 2015'te ülkeye geldiğinin bilinmediğini söylüyor.

Almanya'ya geçen yıl Orta Doğu, Afganistan ve Afrika'dan bir milyondan fazla göçmen gitti.

Weise göçmenlere en kısa sürede iş bulunmasına çalışılacağını ancak göçmenlerin entegrasyon sürecinin "uzun zaman zaman alacağını ve pahalıya mal olacağını" söyledi.

Bu ay yapılan bir anket, Alman nüfusunun yarısından fazlasının Başbakan Angela Merkel'in göçmen politikasının kötü olduğunu düşündüğünü gösterdi.

Cumartesi günü gerçekleşen sağcı protesto Berlin'in Brandenburg Kapısının önünü doldurdu, protestocular Almanya'nın "İslamlaşmasına" karşı pankartlar açtılar.

Berlin Belediye Başkanı Michael Muller protestoyu demokrasi düşmanlarının yaptığı 'çirkin' bir eylem olduğunu söyledi.

Grup, Brandenburg Kapısına da "Sınırlarını koru - Geleceğini koru" pankartını astı. Polis 15 kişiyi gözaltına aldı.