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Dünya

Almanya 2022'de nükleere veda ediyor

Türkiye, Mersin Akkuyu'da nükleer santral yapmayı düşünürken, Almanya, nükleer enerjiden vazgeçerek diğer enerji kaynaklarına yönelecek ilk sanayileşmiş ülke olmaya karar ver

30 Mayıs 2011 03:00

 
T24-Almanya 2022 yılına kadar nükleer enerjiden elektrik üretimine son vereceğini açıkladı.




Türkiye, Mersin Akkuyu'da nükleer santral yapmayı düşünürken, Almanya, nükleer enerjiden vazgeçerek diğer enerji kaynaklarına yönelecek ilk sanayileşmiş ülke olmaya karar verdi.

Siyasi parti liderleri dün Berlin’de Başbakan Angela Merkel’in ofisinde bir araya gelerek önümüzdeki on yıl içinde nükleer santrallerin tümünü kapatmaya karar verdi. Japonya’da bir süre önce yaşanan çifte doğal felaketin yol açtığı nükleer facianın Alman liderlerin kararında etkisi olduğu bildirildi.

Karara göre Almanya’nın elindeki 17 santralin çoğu 2021 yılına kadar kapatılacak. Ancak bunlardan üçü enerji açığı yaşanması ihtimaline karşı bir yıl daha açık tutulacak.

Başta muhalefetteki Alman Yeşiller Partisi olmak üzere bazı çevreci örgütler nükleer santrallerin daha erken kapatılması konusunda baskı yapıyor. Ancak iş çevreleri elektrik kısıntıları yaşanabileceği ihtimalinden yola çıkarak acele edilmemesi uyarısında bulunuyor.

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