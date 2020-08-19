Almanya, 2021'in başında vatandaşlarına Koronavirüs aşısı yapılabileceğini duyurdu

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Almanya'nın geliştirilen aşıları denetlemekle yükümlü Paul Ehrlich Enstitüsü'nün direktörü, 2021'in başında Almanya'da yaşayan bazı insanlara Koronavirüs aşısı yapılabileceğini bildirdi.

Dünyada Koronavirüs aşısı geliştirmeye çalışan ona yakın kurum ileri seviyede klinik denemelere başladı ve çoğu bu sene sonuna kadar aşısının hazır olmasını bekliyor.

Paul Ehrlich Enstitüsü Direktörü Klaus Cichutek, gazetecilere yaptığı açıklamalarda bazı aşıların birinci ve ikinci safha denemelerinin Koronavirüs'e karşı bağışıklık sistemi tepkisi verilmesini sağladığını ifade etti.

Cichutek, "Üçüncü safha denemelerinden gelecek sonuçlar aşının etkili ve güvenli olduğunu gösterirse belki bazı şartlar koşularak ilk aşılar gelecek yılın başında tescillenebilir" dedi ve ilk dozların aynı tarihlerde Alman vatandaşlarına yapılabileceğini dile getirdi.

Almanya'da şu ana kadar 228 binden fazla vaka tespit edildi ve 9 bin 305 kişi hayatını kaybetti.