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BBC Türkçe

Almanya: 12 yaşındaki çocuk 'bombalı saldırı düzenlemeye çalıştı'

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde Iraklı-Alman 12 yaşındaki bir çocuğun Noel Pazarını havaya uçurmaya çalıştığı belirtildi. Birkaç gün sonra belediye binasının önüne de bir bomba bırakan çocuk gözaltında. Ancak cezai ehliyeti olmadığı için soruşturma açıl

16 Aralık 2016 20:23

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde Iraklı-Alman 12 yaşındaki bir çocuğun Noel Pazarını havaya uçurmaya çalıştığı belirtildi.

Savcılar çocuğun geçen ay pazara patlayıcı dolu bir sırt çantası bıraktığını ancak bombanın infilak etmediğini söyledi.

Aynı çocuğun birkaç gün sonra da belediye binasının önüne patlayıcı bıraktığı kaydedildi. Ancak bir görgü tanığın patlayıcıları polise ihbar etmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı vurgulandı.

Gözaltında tutulan ve son dönemde radikalleştiği söylenen çocuğun IŞİD ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Focus dergisi çocuğun bilinmeyen bir IŞİD üyesinden talimatlar aldığını yazdı.

Federal savcılık çocuğun IŞİD bağlantısıyla ilgili yorum yapmayı reddetti ancak yetkililerin konuyu araştırdığını doğruladı.

Savcı Hubert Streober çocuğun el yapımı, çivilerle güçlendirilmiş bombayı 26 Kasım'da Ludwigshafen'deki Noel pazarına bıraktığını ancak fünyenin çalışmaması sayesinde bombanın patlamadığını söyledi.

Belediye binasının önüne bırakılan ikinci bombanın da uzman ekiplerce etkisiz hale getirildiği bildirildi.

2004 yılında Ludwigshafen'de doğan çocuğun anne ve babasının Iraklı oldukları kaydedildi.

Savcılar çocuğun cezai ehliyet yaşının altında olması nedeniyle, suçlama yöneltilmeyeceğini belirtti.

Alman Polisi geçen Perşembe günü de Aschaffenburg'da saldırı planlamakla suçlanan 15 ve 17 yaşlarındaki iki genci gözaltına almıştı.

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