Almanya - Yunanistan arasında 'rüşvet' gerginliği



Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın Berlin ziyareti öncesi gergin atmosfere yeni bir iddia daha eklendi. Alman "Bild" gazetesinin haberine göre, bazı Alman şirketleri, Yunanistan'la silah ticareti yapabilmek amacıyla Yunan politikacılara rüşvet verdi.

İddialarını elindeki Yunan Savunma Bakanlığı'nın belgelerine dayandıran Bild, Alman-Fransız şirketler Grubu Eurocopter tarafından gerçekleştirilen 20 adet NH-90 helikopterinin satışında 41 milyon euro rüşvet verildiğini, ayrıca Alman şirketleri STN, Rheinmetall ve Atlas'ın da denizaltıların satışını sağlamak için 62 milyon euro rüşvet verdiğini öne sürdü. Habere göre, Yunan Savunma Bakanlığı ‘Leopard' tanklarının satışının da içinde olduğu 14 vakayı daha araştırıyor.

Bild gazetesi, Yunan hükümetinin rüşvet iddialarının ortaya çıkmasından sonra söz konusu şirketlerden 100 milyon euro dolayında tazminat talebinde bulunduğunu iddia etti. Gazete ayrıca, bir bakanlık yetkilisinin toplam tazminat talebinin birkaç yüz milyon euroyu bulacağını söylediğini belirtti.