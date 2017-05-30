Almanya - Hindistan işbirliğinde hamle dönemi

Almanya ile Hindistan Başbakanları Angela Merkel ve Narendra Modi Berlin'deki hükümetler arası görüşmelerin ardından yaptıkları açıklamada öncelikle ekonomik işbirliğinin genişletileceğini duyurdular. Modi, Hindistan'daki altyapı yatırımlarına Alman şirketlerinin de katılmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi. Hindistan Başbakanı ulaştırma alanındaki yatırım projelerini üstlenecek Alman şirketlerinin bürokrasi engeline takılmaması için özel uygulama başlattıklarını duyurdu.

Merkel ve Modi uluslararası işbirliğinin önemine de vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Merkel ABD'nin Paris'te imzalanan iklim koruma anlaşmasına mesafeli durmasının yol açtığı eleştirilerle ilgili olarak, Hindistan ve Çin gibi Asya ülkeleriyle işbirliği yapılmasının ABD'ye karşı atılmış bir adım olmayacağını söyledi.Nüfusu 1 milyarı aşan Hindistan ile işbirliği yapmanın fevkalade önemli olduğunu belirten Merkel Almanya'nın hem ikili konularda hem de Hindistan'ın gerçekleşmesi için üstün gayret gösterdiği Paris iklim koruma anlaşması kararlarının uygulanmasında ‘adil bir ortak' olacağını dile getirdi.

Atlantik aşırı ilişkilerin önemi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ‘ABD çekildiği takdirde de Paris anlaşmasının uygulanmasında işbirliği yapıp yapmayacakları' sorusunu yanıtsız bıraktı. Modi çevrenin korunmasının ve yenilenebilir enerji oranının artırılmasının ülkesi için büyük önem taşıdığını söyledi. Modi ayrıca Angela Merkel'in uluslararası konulara dair ‘vizyonunu' paylaştığını da açıkladı. Modi, "ülkelerimizin işbirliği içinde olmasının önemli nedenlerinden biri de uluslararası sorunlara birlikte el atmak istememizdir”, dedi.

Basın konferansında ABD ile ilişkilere de değinen Almanya Başbakanı Merkel, "Atlantik aşırı ilişkilerin kendileri için olağanüstü önem taşıdığını ve münferit konulardaki görüş ayrılıklarının bu gerçeği değiştirmeyeceğini" söyledi. "Avrupa'nın kaderine sahip çıkmak zorunda olmasının Atlantik aşırı ilişkilerin önemini azaltmayacağını" ifade eden Almanya Başbakanı Libya'daki anlaşmazlığa işaretle "Avrupa'nın uluslararası gelişmelere de müdahale edebilecek bir aktör olması gerektiğini" dile getirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters/AG,BK