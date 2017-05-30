T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya - Hindistan işbirliğinde hamle dönemi

Almanya Başbakanı Merkel Hindistan Başbakanı Modi ile birlikte katıldığı basın toplantısında, münferit görüş ayrılıklarına rağmen Atlantik aşırı ilişkilerin büyük önem taşıdığını söyledi.

30 Mayıs 2017 20:21

Almanya ile Hindistan Başbakanları Angela Merkel ve Narendra Modi Berlin'deki hükümetler arası görüşmelerin ardından yaptıkları açıklamada öncelikle ekonomik işbirliğinin genişletileceğini duyurdular. Modi, Hindistan'daki altyapı yatırımlarına Alman şirketlerinin de katılmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi. Hindistan Başbakanı ulaştırma alanındaki yatırım projelerini üstlenecek Alman şirketlerinin bürokrasi engeline takılmaması için özel uygulama başlattıklarını duyurdu.

Merkel ve Modi uluslararası işbirliğinin önemine de vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Merkel ABD'nin Paris'te imzalanan iklim koruma anlaşmasına mesafeli durmasının yol açtığı eleştirilerle ilgili olarak, Hindistan ve Çin gibi Asya ülkeleriyle işbirliği yapılmasının ABD'ye karşı atılmış bir adım olmayacağını söyledi.Nüfusu 1 milyarı aşan Hindistan ile işbirliği yapmanın fevkalade önemli olduğunu belirten Merkel Almanya'nın hem ikili konularda hem de Hindistan'ın gerçekleşmesi için üstün gayret gösterdiği Paris iklim koruma anlaşması kararlarının uygulanmasında ‘adil bir ortak' olacağını dile getirdi.

Atlantik aşırı ilişkilerin önemi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ‘ABD çekildiği takdirde de Paris anlaşmasının uygulanmasında işbirliği yapıp yapmayacakları' sorusunu yanıtsız bıraktı. Modi çevrenin korunmasının ve yenilenebilir enerji oranının artırılmasının ülkesi için büyük önem taşıdığını söyledi. Modi ayrıca Angela Merkel'in uluslararası konulara dair ‘vizyonunu' paylaştığını da açıkladı. Modi, "ülkelerimizin işbirliği içinde olmasının önemli nedenlerinden biri de uluslararası sorunlara birlikte el atmak istememizdir”, dedi.

Basın konferansında ABD ile ilişkilere de değinen Almanya Başbakanı Merkel, "Atlantik aşırı ilişkilerin kendileri için olağanüstü önem taşıdığını ve münferit konulardaki görüş ayrılıklarının bu gerçeği değiştirmeyeceğini" söyledi. "Avrupa'nın kaderine sahip çıkmak zorunda olmasının Atlantik aşırı ilişkilerin önemini azaltmayacağını" ifade eden Almanya Başbakanı Libya'daki anlaşmazlığa işaretle "Avrupa'nın uluslararası gelişmelere de müdahale edebilecek bir aktör olması gerektiğini" dile getirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters/AG,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Merkel Hindistan Başbakanı ModiAtlantikHindistan Başbakanları Angela MerkelNarendra Modi BerlinHindistanAlmanBaşbakanıModiBaşbakanı Merkel ABD ParisAsyaABDMerkel AlmanyaParisBaşbakanı Narendra Modi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24