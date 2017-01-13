Almanların yüzde 80'i eşcinsel evliliği destekliyor

Almanya'da Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi (ADS) ülkede homoseksüel ya da biseksüellerin durumunun iyileşmesine karşın hala eşit haklara sahip olmadığını belirtiyor. Bu nedenle 2017 yılında cinsel ayrımcılığa dikkat çekerek, ‘Her türlü birlikteliğe eşit hak‘ sloganını ön plana çıkardı.

Almanya'da Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin bu kapsamda yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre eşcinsel evliliğe toplumdaki destek de arttı. Araştırma halkın yüzde 83'ünün iki kadın ya da iki erkeğin evlenmesine izin verilmesi gerektiği görüşünde olduğunu ortaya koydu.

ADS yöneticisi Christine Lüders, "Eşcinsel evliliğe destek hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Bu, toplumun siyasilerden çok daha ilerde olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu. Almanya'da halâ aynı cinsiyetten insanların evlenememesini eleştiren Lüders, Avrupa'da 14 ülkede bunun mümkün olduğunu hatırlattı.

‘Eşit haklara sahip olmalılar‘

Almanya'da eşcinsel hayat ortaklığını düzenleyen "Lebenspartnerschaft" yasası 2001 yılından bu yana yürürlükte. Yasa çiftlerin aynı soyadını taşıması, birbirlerine bakmakla yükümlü olmak gibi haklar sağlasa da iki farklı cinsiyetin evlilik haklarına sahip değiller.

Christine Lüders eşcinsel evliliklere izin verilmesi ve hukuk karşısında eşit haklara sahip olmaları gerektiğini savundu. Lüders, Almanya'da ki eşcinsel hayat ortaklığı yasasının pek çok kişi tarafından haklı olarak cinsiyet ayrımcılığı olarak görüldüğünü belirtti.

Halâ yadırgayanlar da var

Yapılan kamuoyu araştırması, toplumda eşcinsellere karşı olumsuz bakış açısının da halâ yüksek olduğunu gösteriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 38'i iki erkeğin toplum içinde birbirlerine ilgi göstermesini ‘yakışıksız‘ buluyor. Yüzde 18 oranında kişi de homoseksüelliği doğal bulmazken, yüzde 12'si de eşcinsellerle aynı ortamda çalışmayı tatsız bulduklarını söyledi. Kendi kızı ya da oğlu eşcinsel olsaydı bu durumu can sıkıcı bulacaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 40.

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dpa/DW/DK/BS