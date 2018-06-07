Almanların yıldız astronotu ikinci uzay yolculuğunda

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Büyük Berlin Planetaryumu'ndaki etkinliğine katılan yüzlerce kişi, Almanya'nın yıldız astronotu Alexander Gerst için bir aradaydı. Gerst ikinci uzay yolculuğuna çıkmadan bir dakika önce salon sessizliğe gömülüyor. Misyon başladıktan saniyeler sonraysa salon alkışlarla yıkılıyor.

Gerst'in içerisinde bulunduğu Soyuz füzesi, Kazakistan'ın Baykonur Kozmodromu'ndan Çarşamba gününün öğlen saatlerinde hiçbir sorun yaşanmadan ateşlendi.

Alman astronot Alexander Gerst, ikinci misyonu için uzaya gitti. Gerst, uzun süreli "Horizons" (Ufuklar) misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) ilk Alman komutan olarak tarihe geçecek. Gerst daha önce 2014 yılında ISS'te yaklaşık altı ay geçirmişti.

"Astro Alex"

Almanya'da "Astro Alex" lakabıyla da anılan Gerst, Aralık ayı ortasına kadar ISS'te yaşayacak ve çalışacak. Gerst, Ekim ayından itibaren liderliği devralarak tarihte bu görevi üstlenen ilk Alman ve ikinci Avrupalı olacak.

Bugünkü fırlatma işleminin hazırlık sürecinde yer alan ESA astronotu Samantha Cristoforetti, bugün Gerst'in nasıl bir ruh hali içerisinde bulunduğunu gayet iyi bildiğini söylüyor. Cristoforetti, "Bu hem sevinç hem de bir rahatlama anı" diyor, "Bunun için çok uzun süre çalıştım" sözlerini söylüyor.

Bu başarılı fırlatmada aynı Cristoforetti gibi ISS'deki astronotların denetiminden sorumlu olan Susanne Altenberger'in de epey alın teri var. İki yıldır Gerst ile birlikte bugün için çalışan Altenberger, "Yukarıda deneylere başlandığında, her şeyin planlandığı gibi çalışmasından emin olmak amacıyla aşağıdan astronotlarla iletişim kuruyoruz" diyor.

Yeni nesil mikroskop denenecek

Yeryüzünden 400 kilometre ötedeki ISS'de Gerst, meslektaşlarıyla birlikte bilimin bir kademe aşama kaydetmesi için çalışacak. Ekip, biyoloji, fizik ve kimya alanında yapacakları birçok deneyin yanı sıra yeni nesil bir teleskobu deneyecek. Sözkonusu teleskoptan, hücrelerde yaşanan süreçleri canlı olarak gözlemlemede fayda sağlanması bekleniyor.

Deneylerin yeryüzündeki kısmını ise Altenberger ve ekibi yürütecek. "Biz bir nevi yeryüzündeki yardımcı el olacağız."

Altenberger, Gerst altı aylığına gezegenden ayrılmadan hemen önce gayet kendinden emin bir izlenim veriyor: "Bu sürenin Alex için muhteşem bir zaman olacağına inanıyorum. Ama bir o kadar da yapılması gereken çok iş var. Kendisine başarılar diliyorum."

DW,AFP/BÜ,GY

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