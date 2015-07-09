Almanların gözde tatil mekânları



Almanların üçte birinden fazlası kendi ülkesinde tatil yapmayı tercih ediyor. En gözde mekânlar, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi kıyıları. Bunun başlıca nedeni Almanya'da tatilin günde ortalama 10 euroyla yurtdışı tatilinden daha ucuza gelmesi.

İkinci sırada ise Almanya'nın güneyi geliyor. Alplerde keyifli yürüyüşler yapmak, bölgedeki birçok gölün kıyısında dinlenmek mümkün. Kültürel etkinlik ve ağırlıklı bir tatil arzulayanların ise Münih'te güzel bir mola verme şansı bulunuyor.

Almanya'nın en yeni eyaleti: Mayorka

Her yıl yaklaşık 4 milyon Alman turist Mayorka'ya akın ediyor. Bu durum ise İspanyol adasının Almanya'nın en yeni eyaleti olduğu şeklindeki esprilere neden oluyor.

İspanya her yıl yaklaşık 10 milyon Alman turisti ağırlıyor. Costa Brava ve Costa del Sol plajlarının yanı sıra gezilebilecek birbirinden ilginç noktalarıyla Barselona kenti de turistleri mıknatıs gibi çekiyor.

1950'li yıllarda Almanlar İtalya'da tatil yapmak için ‘Vespa’yla’ Alpleri aşardı. İtalyan yaşam tarzı ve mutfağı bugün de Almanya'da özel bir yere sahip. Almanlara Garda Gölü'nden Sicilya'ya kadar hemen her köşede rastlamak mümkün.

Türkiye son yıllarda turizm alanında çok önemli yatırımlara imza attı. Tatil için Türkiye'yi tercih eden Alman vatandaşlarının sayısı her yıl artıyor. Son rakamlara göre geçen yıl Alman turistlerin yüzde 7'si tatilde Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeyi tercih etti. Türkiye bu oranla İtalya'yla başa baş gidiyor.

Dört Almandan biri tatilde evde

2014 yazında Yunanistan'a giden Alman turistlerin sayısı yüzde 30 oranında arttı. En çok tercih edilen yerler, Rodos ve Girit adaları oldu.

Alman vatandaşlarının sadece yüzde yedisi geçen yıl Dominik Cumhuriyeti, Maldivler ya da Sri Lanka gibi uzak noktaları tercih etti. Anlaşılan Alman turist, Akdeniz kıyısında onca güzel tatil beldesi dururken uzun uçak yolculuklarını göze almak istemiyor.

Her dört Almandan biri ise tatilini evinde geçiriyor. Büyük bölümünün bunun için gerekçesi maddi. Ancak sonuçta ne demişler "Evim, evim, güzel evim!"