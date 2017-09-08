Almanların en büyük korkusu terör

R+V sigorta şirketi tarafından yapılan "Almanların Korkuları'' isimli ankete göre katılımcıların en büyük korkusu yüzde 2'lik bir düşüş gözlense de bu yıl da yüzde 71 ile terör oldu.

Anket sonuçlarına göre, terör korkusunu yüzde 62 ile "radikal siyasetin yarattığı endişe" ve yüzde 61 ile "mülteci akını karşısında yaşanabilecek gerilimler" izledi.

R+V basın sözcüsü Brigitte Römstedt, "istatistiksel olarak bir araba kazasında hayatını kaybetme olasılığı teröre kurban gitmekten daha yüksekken terörün insanları daha fazla endişelendirmesinin Almanların bencil olmamasına ve daha çok siyasi ve toplumsal odaklı düşünmelerine bağlanabileceğini" belirtti.

Römstedt, Euro krizinden duyulan endişenin dördüncü sırada gelmesinin de kayda değer olduğunu söyledi.

Anket sonuçlarına göre, geçen yıllara oranla artış gözlenen iki endişe nedeninin ise afetler ve gıdalarda bulunan zararlı maddeler olduğu kaydedildi. Anket geçen temmuz ayında patlak verdiği için zehirli yumurta skandalının bu tabloda etkisi olmadığının altını çizen Römstedt, artışın nedeninin çevre konularının medyada giderek daha fazla yer bulmasıyla açıklanabileceğini belirtti.

Ekonomik kaygılarda rekor düşüş

Geçen yılki sonuçlara göre ise daha az Alman'ın siyasilerin ödevlerini yerine getirememesinden endişe ettiği belirtildi. İşsizlik ve ekonominin kötüleşmesinden korkan Almanların sayısında da radikal bir düşüş gözlendi. Ekonomik durumdan endişe eden Almanların sayısında geçen yıla göre yüzde 37 düşüş gözlemlenirken, ankete katılanların yalnızca yüzde 27'si işini kaybetmekten korktuğunu ifade etti. Bu, şimdiye kadar Almanya'da işsizlik korkusunda gözlenen en düşük oran.

Söz konusu anket, R+V tarafından 1992 yılından bu yana her yıl yaklaşık 2 bin 400 kişiyle görüşülerek gerçekleştiriliyor.

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DW/dpa/KNA/SÖ/HS