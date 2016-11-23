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Dünya
Deutsche Welle

Almanların dışişleri için favorisi Martin Schulz

Almanya yeni dışişleri bakanının kim olacağını tartışıyor. Yapılan kamuoyu anketlerine göre Almanların gönlü Martin Schulz’dan yana.

23 Kasım 2016 16:05

Almanya'da kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın Stern dergisi için yaptığı ankete göre Almanların yarısından fazlası Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un dışişleri bakanı olmasını istiyor.

Anket sonuçlarına göre Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Schulz'un dışişleri bakanı olmasını isteyenlerin oranı yüzde 54.

Schulz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti taraftarları arasında ise oran daha yüksek. Sosyal Demokrat seçmenlerin yüzde 73'ü, Yeşiller seçmeninin yüzde 62'si ve Birlik partilerinin taraftarlarının da yüzde 61'i Schulz'un bu göreve gelmesini destekliyor.

Ankete katılanların yüzde 24'ü Schulz'u bu görevde görmek istemediğini, yüzde 22'si ise Schulz'un kişiliği ile ilgili fikir sahibi olmadığını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinde koalisyon ortaklarının uzlaşması nedeniyle yeni dışişleri bakanının kim olabileceği tartışılıyor.

Öne çıkan isimlerden biri olan Schulz'un dışişleri bakanı olması halinde partisinin başbakan adayı olmayı da istediği ifade ediliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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