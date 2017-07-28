Almanların çoğu Türkiye'ye ekonomik yaptırımı destekliyor

Türkiye'de, aralarında bir Alman vatandaşının da olduğu altı insan hakları aktivistinin tutuklanmasının ardından iki ülke arasında tırmanan gerginlik, kamuoyu araştırmalarına da yansıdı. Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin yaptırdığı ankete katılanların yüzde 80'i, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar uygulanmasından yana görüş bildirdi.

Infratest dimap şirketinin yürüttüğü ve bin dört kişinin katıldığı "Almanya Trendi" anketine göre Almanların yüzde 80'i Alman hükümetinin insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasına tepki olarak ekonomik yaptırımları devreye sokmasına destek verirken, yüzde 16'lık kesim bu görüşe karşı çıktı.

5 Temmuz'da İstanbul Büyükada'da bir toplantı sırasında gözaltına alınan aktivistlerden, aralarında Alman vatandaşı eğitmen Peter Steudtner'in de bulunduğu 6'sının tutuklanması Alman hükümetinin yoğun tepkisine neden olmuş, Dışişleri Bakanı Gabriel, artık farklı bir Türkiye politikası izleneceğini açıklamıştı. Gabriel bu bağlamda Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının sertleştirilmesi, ihracat ve yatırım kredi garantileri ile AB mali yardımlarının gözden geçirilmesi gibi önlemler telaffuz etmişti.

"Türkiye'deki demokrasi konusunda endişe azaldı"

ARD anketinin bir başka sonucu ise, Almanların yüzde 81'inin Türkiye'deki demokrasi konusunda endişeli olduğu yönünde. Ancak kuruluş, bu oranın şubat ayında yapılan ankete göre 8 puanlık bir azalmaya işaret ettiğine de dikkat çekti.

Ankette, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması konusunda Alman hükümetinin izlemesi gereken yol da soruldu. Buna göre Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteci anlaşmasını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini düşünenlerin oranı beş ay öncesine göre 5 puanlık düşüşle yüzde 45'e geriledi. Bu görüşe karşı çıkan Almanların oranı ise yüzde 47 oldu.

2015 yılında 1 milyondan fazla mültecinin Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine geçmesi sonrası Mart 2016'da imzalanan Türkiye-AB mülteci anlaşması sonrasında AB'ye giden mültecilerin sayısında ciddi bir azalma olmuştu. Almanya AB ülkeleri arasında en fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

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