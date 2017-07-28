T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanların çoğu Türkiye'ye ekonomik yaptırımı destekliyor

Almanya'da yapılan bir ankete göre Almanların yüzde 80'i Türkiye'ye tepki olarak ekonomik yaptırım uygulanmasını destekliyor. Türkiye'deki demokrasi konusunda endişenin ise yüzde 5 oranında azaldığı dikkat çekiyor.

28 Temmuz 2017 10:33

Türkiye'de, aralarında bir Alman vatandaşının da olduğu altı insan hakları aktivistinin tutuklanmasının ardından iki ülke arasında tırmanan gerginlik, kamuoyu araştırmalarına da yansıdı. Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin yaptırdığı ankete katılanların yüzde 80'i, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar uygulanmasından yana görüş bildirdi.

Infratest dimap şirketinin yürüttüğü ve bin dört kişinin katıldığı "Almanya Trendi" anketine göre Almanların yüzde 80'i Alman hükümetinin insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasına tepki olarak ekonomik yaptırımları devreye sokmasına destek verirken, yüzde 16'lık kesim bu görüşe karşı çıktı.

5 Temmuz'da İstanbul Büyükada'da bir toplantı sırasında gözaltına alınan aktivistlerden, aralarında Alman vatandaşı eğitmen Peter Steudtner'in de bulunduğu 6'sının tutuklanması Alman hükümetinin yoğun tepkisine neden olmuş, Dışişleri Bakanı Gabriel, artık farklı bir Türkiye politikası izleneceğini açıklamıştı. Gabriel bu bağlamda Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının sertleştirilmesi, ihracat ve yatırım kredi garantileri ile AB mali yardımlarının gözden geçirilmesi gibi önlemler telaffuz etmişti.

"Türkiye'deki demokrasi konusunda endişe azaldı"

ARD anketinin bir başka sonucu ise, Almanların yüzde 81'inin Türkiye'deki demokrasi konusunda endişeli olduğu yönünde. Ancak kuruluş, bu oranın şubat ayında yapılan ankete göre 8 puanlık bir azalmaya işaret ettiğine de dikkat çekti.

Ankette, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması konusunda Alman hükümetinin izlemesi gereken yol da soruldu. Buna göre Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteci anlaşmasını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini düşünenlerin oranı beş ay öncesine göre 5 puanlık düşüşle yüzde 45'e geriledi. Bu görüşe karşı çıkan Almanların oranı ise yüzde 47 oldu.

2015 yılında 1 milyondan fazla mültecinin Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine geçmesi sonrası Mart 2016'da imzalanan Türkiye-AB mülteci anlaşması sonrasında AB'ye giden mültecilerin sayısında ciddi bir azalma olmuştu. Almanya AB ülkeleri arasında en fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

©Deutsche Welle Türkçe

epd/AFP/DÇ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaAlmanlarınTürkiyeAlmanARDTrendi&quot;TemmuzBüyükadaPeter SteudtnerDışişleri Bakanı GabrielAvrupa BirliğiAlmanya Başbakanı Angela MerkelMartTürkiye-ABSuriyeliWelle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24