Almanların çoğu erken seçim istiyor

Alman birinci televizyon kanalı ARD'nin koalisyon görüşmelerinin başarısız olmasının ardından yaptırdığı DeutschlandTrend adlı kamuoyu anketinin sonuçları açıklandı. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 57'si koalisyonun kurulamamış olmasından üzüntü duyduğunu belirtirken, yüzde 31'lik kesim ise koalisyon görüşmelerinin başarısız olmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Seçmenlerin yüzde 32'si görüşmelerin başarısız olmasından birinci derecede Hür Demokrat Parti'yi (FDP) sorumlu tutuyor. Yüzde 18'i Hristiyan Sosyal Birlik'i (CSU), yüzde 15'i Yeşiller'i, yüzde 9'u ise Hristiyan Demokrat Birlik'i (CDU) sorumlu gördüğünü kaydetti.

Almanların çoğunluğu olası bir azınlık hükümetine ise şüpheli yaklaşıyor. Büyük koalisyonunun devam etmemesi halinde Hristiyan Birlik Partileri'nin azınlık hükümeti kurması gerektiğini savunanların oranı yüzde 29. Erken seçimlere gidilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 63.

Hali hazırda hükümet ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) bugüne dek koalisyona sıcak bakmadığını sık sık dile getirdi.

Seçmenlerin yüzde 50'si SPD'nin muhalefette kalma yönündeki tavrını sürdürmesinden yana. Yüzde 44'lük kesimse SPD'nin büyük koalisyonu devam ettirmesi gerektiği görüşünde.

SPD'li seçmenlerin yüzde 55'i partisinin muhalefette kalması gerektiğini savunurken, yüzde 33'ü Hristiyan Birlik'le büyük koalisyonunun sürmesini istiyor.

Erken seçim yapılırsa sandıktan nasıl bir tablo çıkacak?

RTL/n-tv grubunun kamuoyu araştırma şirketi Forsa'ya yaptırdığı ankete katılanların çoğu da (yüzde 45) erken seçimlere gidilmesinden yana. Yüzde 27'lik kesim Hristiyan Birlik Partileri'nin Sosyal Demokrat Parti ile hali hazırdaki büyük koalisyonu sürdürmesini isterken, yüzde 24 azınlık hükümetinin kurulmasına sıcak bakıyor.

Ankete katılan seçmenlere erken seçimlere gidilmesi halinde hangi partiye oy verecekleri de soruldu. Forsa anketine göre olası erken seçimlerde iki ay önceki sonuçlara benzer bir tablo ortaya çıkacak. Ankete göre olası erken seçimlerde Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 21, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 10, Yeşiller yüzde 12, Sol Parti yüzde 9, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ise yüzde 12 oranında oy alacak. Ankete göre erken seçim yapılırsa kazançlı çıkacak taraf Yeşiller. Anket Yeşiller'in oylarını yüzde 2 artırabileceğini gösteriyor.

Hür Demokratlar'a tepki

Ankete katılan seçmenlerin yarısından fazlası (yüzde 53) Hür Demokrat Parti'nin koalisyon görüşmelerini sonlandırma kararına anlayış göstermediğini belirtti. FDP'ye bu konuda tek destek Almanya için Alternatif seçmenlerinden geldi. AfD seçmenlerinin yüzde 80'i görüşmelerin kesilme kararında FDP'yi destekliyor. FDP'li seçmenlerin ise yüzde 64'ü görüşmelerin sonlandırılmasını olumlu karşılıyor.

Seçmenlerin neredeyse yarısı (yüzde 49) olası erken seçimlerde Angela Merkel'in Hristiyan Birlik Partileri'nin başbakan adayı olması gerektiği görüşünde. Hristiyan Demokrat Birlik Partili seçmenler arasında bu görüşü savunanların oranı yüzde 85 iken, kardeş Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) içinde buna destek verenlerin oranı yüzde 69.

Forsa kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 29'u Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz'un olası erken seçimlerde yeniden partisinin başbakan adayı olması gerektiğini savunuyor. SPD'li seçmenler arasında buna destek verenlerin oranı ise yüzde 53.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi konusunda ise vatandaşların çoğu aynı görüşte. Yüzde 70'lik kesim Horst Seehofer'in parti genel başkanı ve Bavyera Başbakanlığı'nı sürdürmesini destekliyor. CDU'lu seçmenler içinde bu görüşü destekleyenlerin oranı yüzde 73 iken, CSU'lu seçmenler arasında bu oran yüzde 64.

DPA/Reuters, HT/ÖA

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