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Dünya
Deutsche Welle

Almanların çoğu Erdoğan'ın mitinginin yasaklanmasını istiyor

"Bild am Sonntag" gazetesinin yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre, Almanların yüzde 77'si Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki olası referandum mitinginin yasaklanmasını istiyor.

27 Şubat 2017 13:46

"Bild am Sonntag" gazetesi Emnid kamuoyu şirketine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki olası referandum mitingine ilişkin kamuoyu araştırması yaptırdı. 503 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Almanların yüzde 77'si Erdoğan'ın Almanya'daki olası referandum mitinginin yasaklanmasını istiyor. Ankete katılanların yüzde 15'i ise referandum mitinginin yasaklanmaması yönünde görüş bildirdi.

Bild gazetesi geçen hafta Ankara'daki diplomatik çevrelere dayandırdığı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında Almanya'yı ziyaret edeceğini ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde referandum mitingi yapmayı planladığını duyurmuştu. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise hafta başında yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Almanya'da miting yapmasına yönelik resmi bir talepte bulunulmadığını aktarmıştı.

Özdemir'den Merkel'e eleştiri

Erdoğan'ın olası mitingi hakkında "Bild am Sonntag" gazetesine konuşan Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, "Türkiye'deki diktatörlüğü için bizim demokrasimizi suistimal etmesi katlanılmaz" dedi. Erdoğan'ın Almanya'da referandum mitingi düzenlemesine karşı olduğunu belirten Özdemir, "Baskı ve işkence ülkesi için propagandanın ülkemizde yeri yok" dedi.

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir federal hükümetin Türkiye'ye yönelik 'tavizkâr bir tutum' içinde olduğu suçlamasında da bulundu. Özdemir, Başbakan Merkel'in Türkiye'deki önemli seçimler öncesinde Türkiye'ye ziyaret düzenlemesini temelde yanlış bulduğunu kaydederek, Merkel'in Nisan ayında planladığı Türkiye ziyaretine ilişkin olarak, "Bu Erdoğan'ın diktatörlüğe giden yolunda bir destek olarak algılanabilir" dedi.

14 Şubat'ta gözaltına alınan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özdemir, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Yücel'in serbest bırakılması için yeterince girişimde bulunmadığını savundu. Özdemir, federal hükümetin Erdoğan karşısında 'korkakça hareket ettiği' eleştirisinde bulundu.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/Kna/epd, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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