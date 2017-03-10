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Almanlar'dan, Erdoğan'ın Nazi benzetmesine 'gamalı haçlı' misilleme

Erdoğan, "Eyy Almanya uygulamalarınız Nazi'den farklı değil; sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz!" demişti

10 Mart 2017 20:07

Almanya’da bir grup sanatçı Berlin’deki Türk Büyükelçiliği’nin duvarında düzenledikleri projeksiyon gösterisinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya dönük "Nazi" göndermesine Erdoğan'ı, Hitler ve gamalı haç ile tasvir ederek yanıt verdiler. Çizimin yanına ise 'Hayir' yazdılar.

Alman yönetiminin Bakanların Almanya’daki 'Evet' mitinglerini iptal etmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’ya sert çıkarak, “Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz!" demişti.

Erdoğan'ın o açıklamaları şöyle:

Oda TV'den Süheyla Kaplan'ın haberine göre, bunun üzerine Almanya’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası referandum mitingine karşı protestolar başladı. Dün de bir grup sanatçı Berlin’deki Büyükelçilik önünde eylemdeydi. Erdoğan’ı Hitler gamalı hac ile tasvir eden protestocular, Berlin’deki Alman Dış İstihbarat Servisi’nin (BND) binasına da “Free Deniz” (Deniz’e özgürlük) yazarak tutuklu Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılması gerektiğini bildirdiler.

Gamalı haç nedir?

Nazi sembolizmi olarak anılan 'gamalı haç', yirminci yüzyılın başlarında kurulan ve 1921 yılından itibaren genel başkanlığını  Adolf Hitler'in üstlendiği Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin (NSDAP) grafik sembolizmi olarak aşırı kullanımıyla  dikkat çekerek, Nazi Almanyası'nın bayrağını oluşturmuştu.

İşte o protestodan görüntüler:

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