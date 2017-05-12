Almanlar yılda bir küvet dolusu alkol tüketiyor

Almanya'nın Hamm kentindeki Alman Bağımlılık Sorunları Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Christina Rummel, Almanların alkol tüketimi ile ilgili Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtladı.

Alkollü içeceklerin Almanya'da çok fazla miktarda içildiğini söyleyen Rummel, "risksiz bir miktarda" alkol tüketmenin söz konusu olmadığını, alkolün "az riskli" miktarda tüketilebileceğini söyledi. Alkolün bir sitotoksin, yani hücre zehirleyici bir madde olduğunu belirten Rummel, alkol tüketiminin 200'den fazla hastalıkla bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Alkolün tıbbi olduğu kadar toplumsal zararlarının da mevcut olduğunun altını çizen Rummel, alkol etkisi altında bulunan kişilerin şiddete başvurabildiğini ya da iş yerinde kazalara sebebiyet verebildiğini vurguladı. Rummel, yılda 40 milyar euro değerinde iktisadi zarar yaşandığını da kaydetti.

Christina Rummel, 2015 yılında bir kişinin trafikte alkollü olmasından kaynaklanan toplam 250 ölüm vakası yaşandığını da sözlerine ekledi. Rummel, bu vakaların yüzde 100'ünün engellenebilir olduğunu söyledi.

Alkol tüketiminin zararlarına dikkat çekmeyi amaçlayan "Alkol Haftası", Rummel'in organizatörlüğünde 13 ila 21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında çeşitli gönüllüler, katılımcıların alkol tüketimiyle ilgili sorularını yanıtlayacak.

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dpa/BÜ/HS