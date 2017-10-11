Almanlar Türkler'i yatırıma çağırdı

İZMİR, (DHA)- TÜRK firmalarının Almanya’da yatırım yapmasını isteyen Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinden bir heyet, Türk yatırımcılara cazip taraflarını anlatmak için Türkiye turuna çıktı. Alman ve Türk yetkililer, yaşanan siyasi krizlerin ticareti olumsuz yönde etkilemeyeceğini öne sürdü.

Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinden bir heyet İstanbul ve İzmir’de Türk iş dünyasına yatırım olanaklarını anlatmak için 10 Ekim’de İstanbul’da, 11 Ekim 2017 tarihinde ise; Ege İhracatçı Birlikleri’nde Türk iş adamlarıyla biraya geldi. Heyet, Türk girişimcilere Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin yatırım fırsatlarını anlattı. Mecklenburg – Vorpommern Eyaleti’ nin Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Stefan Rudolph’un başkanlık ettiği heyet Ege İhracatçı Birlikleri’ndeki toplantıda Mecklenburg- Vorpommern Eyaleti’nin yatırımcılara sunduğu avantajları anlattı. Toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde 8.1 milyar dolar ihracat yaptığını, Almanya’nın 990 dolarlık ihracat ile Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatta lider konumda olduğunu söyledi. “Türkiye’nin yabancı ülkelerle olan ikili, ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında en yoğun ilişkilerin Federal Almanya ile olduğunu memnuniyetle belirtmeliyim\" diyen Ünlütürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Almanya 2016 yılında önceki yıllarda olduğu gibi ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken ithalatımızda Çin’in ardından ikinci sırada yerini koruyor. Türkiye 2016 yılında Almanya’ya 14 milyar dolar ihracat yaptı. 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik artışla 10.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Karşılıklı ilişkilerimizi çok daha iyi seviyeye çıkarmak mümkün. Şirketlerimiz Avrupa pazarına kolay erişim sağlayabilmek için Almanya’daki yatırım imkanlarını da dikkatle izliyor ve değerlendiriyor.\"

\'DERİN BAĞLARIMIZ VAR BİZİ HİÇBİR ŞEY AYIRAMAZ\'

Mecklenburg - Vorpommern Eyaleti’nin Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Stefan Rudolph, \"Ekonomi alanında ilişkileri güçlendirmek adına yapılan gayretler beni çok mutlu ediyor. Türkiye Milli Ampute Futbol Takımın maç oynandığında stadyumdaydım. Orada Türk takımını tuttuk. Çok başarılı bir oyun sergilediler. Tebrik ediyoruz. Ekonomide de böyle bir karşılıklı oyunu düşünmek istiyorum. Türk engelli futbolcular bir yarış kazandı ama diğerleri de kaybetmedi. Bizde de böyle olmalı. Hepimizin kazanması gerekiyor. Bazılarımız daha fazla daha az kazanabilir ama hep birlikte güzel bir gelecek hazırlayabiliriz\" dedi. Girişimciler olarak bağlantılar kurulmasının hem Alman hem de Türk halkına faydalı olacağını ifade eden Rudolph, Almanya\'da da yatırım yapan Türk iş adamından bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü:

\"O kadar derin bağımız var ki bizi hiçbir şey ayıramaz. İzmir ekonomisi çok güçlü. Birbirimizi daha iyi tanımak istiyoruz. Bizim gerçekten bilgi donanımı olan çok iyi şirketlerimiz var. Aynı zamanda sanayi arazilerimiz var. Türk yatırımcılar için çok iyi bir yatırım bölgesiyiz. Çok iyi iş gücümüz var. Türkiye’de de çok kalifiye iş gücü ve çok modern şirketler gördük. Birbirimize açız. Bu açlığı gidermek istiyoruz.\"

\'İZMİR’İ GÖRÜP ALMANYA’YA DÖNÜNCE TÜRKİYE’Yİ TANIMADIĞIMIZI ANLIYORUZ\'

Türkiye’ye dokuz kez geldiğini ve geldiği ilk şehrin İzmir olduğunu belirten Rudolph şöyle devam etti:

\"İlk kez İzmir’e geldiğinizde çok şaşırıyorsunuz ve olumlu düşünüyorsunuz. Almanya’ya dönünce ‘biz aslında Türkiye’yi hiç tanımıyoruz, tanıdığımızı sanıyoruz’ dedim. İnternetten ve gazetelerden okuyoruz her şeyi ve biliyoruz zannediyoruz ama İzmir’e gelip kendi gözlerimizle görünce farklı izlenimlere sahip oluyoruz. İzmir’de büyük ekonomik güç var. İzmir Türkiye’nin aslında kartviziti. İzmir olmasa Türkiye bugün olduğu gibi olamaz. İzmir Türkiye’ye büyük değer veriyor. İzmir ve Türkiye’nin, ekonomik açıdan çok daha fazla potansiyeli olduğunu düşünüyorum.\"

\'ALMANYA’DAKİ TÜRKLERİN YILLIK TİCARİ CİROSU 500 MİLYAR EURO\'

Almanya’da 3 milyon Türk kökene sahip vatandaş olduğunu ve yarısının Alman vatandaşı olduğunu ifade eden Rudolph, “Sadece onların bile çok büyük bir ekonomik gücü var. 96 bin Türk işletmeci var ve 500 bin çalışanları var. Yıllık ciroları 50 milyar Euro. Bu rakam iki ülkenin arasındaki ticaretin boyutundan çok çok büyük. Biz de burada girişimcilerle anlaşmalar yapıp projeler üretmek istiyoruz. Almanya Türkiye’yi tatil ülkesi olarak görüyordu fakat biz ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Türkiye Almanya için daha az tatil ülkesi haline geldi eğer çok daha yakın çalışırsak birbirimize karşı olan merakı artırarak turizm konusunda da durumu iyileştirebiliriz. Biz sadece ticaret ortağı değiliz. Almanya, Hollanda’dan sonra Türkiye’deki en büyük yatırımcıdır. Bölgenin ekonomik gücünü bildiğimiz için bu çalışmaları yapıyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI