Almanlar Türkiye'ye güvenmiyor

Almanya ve Türkiya arasında son dönemde yaşanan gerginlikler kamuoyu araştıma şirketi Infratest dimap'ın yaptığı ankete de yansıdı. Anketten elde edilen sonuca göre Almanların yüzde 93'ü Türkiye'yi Alman hükümetinin güvenilir bir ortağı olarak görmüyor. Ankete katılanların sadece yüzde 6'sı Türkiye'ye güven duyduğu yönünde görüş bildirdi.

Buna karşın Almanların en çok güven duyduğu ülke yüzde 90'la Fransa. İngiltere'ye güven duyan Almanların oranı yüzde 62, ABD'ye güven duyan Almanların oranı 59 ve Rusya'ya güven duyan Almanların oranı yüzde 25.

Alman hükümetine güven de azalıyor

Öte yandan son kamuoyu araştırmasına göre hükümetin icraatlarından memnun olan Almanların sayısı da azalıyor. Alman ARD televizyonu hesabına yapılan kamuoyu araştırması, Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat partileri arasındaki büyük koalisyonun sürdürülmesini istemeyenlerin de az farkla öne geçtiğini gösteriyor.

"Almanya'nın hangi koalisyonla yönetilmesini isterdiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ise partiler arası ortaklığın büyük farkla tercih edilmediğini ortaya çıkardı. Son zamanlarda sıkça ortaya atılan Hristiyan Birlik ile Yeşiller partileri arasındaki koalisyondan yana olanların oranı bir önceki aya göre azalma gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 43'ü büyük koalisyon hükümetinin çalışmalarından ‘memnun' ya da ‘çok memnun' olduğunu beyan etti. Son ankette bu oran yüzde 48 çıkmıştı. Koalisyondan memnun olmayanların oranı ise 4 puan artarak yüzde 56'ya yükseldi.

Hristiyan Birlik – Sosyal Demokrat koalisyonunun 2017 sonbaharındaki genel seçimlerden sonra da devam ettirilmesini ‘iyi' bulanların oranı yüzde 48, büyük koalisyondan farklı bir hükümet formülünden yana olanların oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi.

Almanya İçin Alternatif üçüncü sırada

Almanların yüzde 33'ü Sosyal Demokrat, Yeşiller ve Sol Parti arasında kurulacak bir koalisyon hükümetine olumlu bakıyor. Ankete katılanların yüzde 65'i ise üçlü koalisyonu tercih etmiyor. Birlik partilerinin Yeşiller ve Hür Demokratlarla koalisyon kurması ankete katılanların yüzde 32'si tarafından olumlu karşılanırken, yüzde 64'lük kesim böyle bir koalisyonu 'iyi' bulmuyor.

Siyasi partilerin muhtemel oy oranlarında önemli değişiklik olmadı. "Pazar günü seçim olsa hangi partiyi seçerdiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 33'ü Hristiyan Birlik partileri, yüzde 22'si Sosyal Demokrat Parti, yüzde 9'u Sol Parti, yüzde 12'si Yeşiller, yüzde 6'sı Hür Demokrat Parti, yüzde 13'ü ise Almanya İçin Alternatif yanıtını verdi. Bir önceki aya göre Yeşillerin oranı bir puan artarken Almanya İçin Alternatif'in oy oranı bir puan eksildi.

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DW/Reuters/AG/HS