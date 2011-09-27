-Almanlar Türkiye'den vazgeçemiyor ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Türkiye'ye yılın 8 ayında gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,45 artarak 21 milyon 701 bin 752'ye yükselirken, ocak-ağustos döneminde Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya birinciliğini korudu. Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesine göre, Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Almanya (yüzde 14,49), Rusya (yüzde 12,28), İngiltere (yüzde 8,42), İran (yüzde 5,85), Hollanda (yüzde 4,02), Bulgaristan (yüzde 3,99), Fransa (yüzde 3,82), Gürcistan (yüzde 3,37), Suriye (yüzde 2,94), İtalya (yüzde 2,35) oldu. Bu dönemde Almanya'dan 3 milyon 144 bin 772, Rusya'dan 2 milyon 666 bin 6, İngiltere'den 1 milyon 826 bin 237, İran'dan 1 milyon 268 bin 601, Hollanda'dan 872 bin 225, Bulgaristan'dan 866 bin 963 kişi Türkiye'ye geldi. Yılın 8 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında, Antalya yüzde 34,88 ile birinci, İstanbul yüzde 24,03 ile ikinci, Muğla yüzde 10,46 ile üçüncü sırada yer aldı. -Ağustosta da en çok turist Almanya'dan- Ağustos ayı verilerine bakıldığında Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,62'lik bir artışla 4 milyon 76 bin 783 oldu. Bu ay da Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya birinci olurken, bu ülkeyi Rusya ve İngiltere izledi. Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden 4 milyon 76 bin 783 yabancı ziyaretçinin 325 bin 995'i (yüzde 8,00) günübirlikçiler olarak kaydedilirken, en çok giriş yapılan sınırkapıları sırasıyla Antalya, İstanbul ve Muğla oldu. Geçici verilere göre, ağustos ayındaki ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımı şöyle: ''Almanya 626 bin 570, Rusya 587 bin 265, İngiltere 424 bin 404, İran 161 bin 534, Hollanda 153 bin 260, İtalya 149 bin 68, Fransa 135 bin 948, Gürcistan 122 bin 799, Polonya 96 bin 321, Suriye 90 bin 601.'' Turistlerin ülkelerine göre toplam içindeki payları ise Almanya (yüzde 15,37), Rusya (yüzde 14,41), İngiltere (yüzde 10,41), İran (yüzde 3,96), Hollanda (yüzde 3,76), İtalya (yüzde 3,66), Fransa (yüzde 3,33), Gürcistan (yüzde 3,01), Polonya (yüzde 2,36), Suriye (yüzde 2,22) oldu. Ağustos ayında turist sayısı 2009'da 3 milyon 760 bin 372, 2010'da 3 milyon 719 bin 180 kişi olmuştu. Ocak-ağustos döneminde ülkemize gelen turistlerin sayısı 2009'da 18 milyon 694 bin 28, 2010'da 19 milyon 648 bin 882 kişiydi. -Turist sayısı 22 milyona yaklaştı- Öte yandan, Türkiye'ye yılın 8 ayında gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,45 artarak 21 milyon 701 bin 752'ye yükseldi. Türkiye'ye bu dönemde gelen 21 milyon 701 bin 752 ziyaretçinin 1 milyon 316 bin 901'ini (yüzde 6,07) günübirlikçiler oluşturdu. Ağustos ayındaki ziyaretçi sayısı da yüzde 9,62'lik bir artış göstererek 4 milyon 76 bin 783 oldu.