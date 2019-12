Almanlar Türkiye'den vazgeçemiyor

Alman Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Laepple, Alman turistlerin gittiği ülkeler arasında sadece Türkiye'ye yönelik yüzde 8 oranında artış olduğunu söyledi.



Almanya'nin başkenti Berlin'de bugün açılan 43. Uluslararası Turizm Borsası Fuarına (ITB) katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz, Laepple ile görüştü.



Laepple, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yılmaz ile 2008 ve 2009 yılları Türk turizmini değerlendirdiklerini ve kendisine Türk turizminin 2009 yılındaki durumunun iyi olduğunu söylediğini belirterek, "Alman turistlerin gittiği ülkeler arasında sadece Türkiye'ye yönelik yüzde 8 oranında artış var" dedi.



Türkiye'nin diğer turizm ülkelerine göre iki önemli avantajı olduğunu ifade eden Laepple, turistlerin Türkiye'de ödedikleri para karşılığında çok iyi hizmet gördüklerini ve Türkiye'deki otellerin "her şey dahil" sistemiyle de çok başarılı olduklarını söyledi. Laepple, bu sistemle turistlerin, gideceği yerde ne kadar para harcayacağının tam olarak hesabını yapabildiğini, bu nedenle özellikle ekonomik kriz döneminde böyle bir sistemi tercih ettiğini kaydetti. Laepple ayrıca, Yılmaz'a özellikle İngiltere ve Rusya'dan Türkiye'ye giden turistlerin sayısının

artırılması gerektiğini söylediğini kaydetti.



Yılmaz da Laepple'nin Türkiye için yaz döneminde artış beklediğini ve turizmin çok iyi olacağını söylediğini belirterek, "Avrupa'dan Türk turizmi için olumsuz bir şey yok, geçen yıldan daha iyi olacak. Ruslar üzerine çalışın diyor" şeklinde konuştu.



Kültür Müşaviri Özüdoğru'ya 'Altın Küre Onur Nişanı' verildi



ITB fuarına önemli emeği geçen Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Erol Özüdoğru'ya da fuar için yaptığı başarılı çalışmalarından ve katkılarından dolayı ITB Fuar Direktörü David Ruetz tarafından "Altın Küre Onur Nişanı" verildi.



Ruetz, burada Türkçe olarak yaptığı konuşmada, Özüdoğru'nun Alman ve Türk turizmine sağladığı katkılarının yanı sıra fikir ve görüşleriyle İTB'ye yeni bir vizyon sağlanmasına ve fuarın gelecekte şekillenmesine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.



Özüdoğru da Almanca olarak yaptığı konuşmada, "Her yönetici, ekip arkadaşlarıyla yaptığı çalışmalarla başarıya ulaşır. Ben de bu vesileyle bana her konuda yardımcı olan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum" dedi. İstanbul Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Osman Öztürk tarafından da Özüdoğru'ya Türk turizmine verdiği hizmetlerden dolayı plaket verildi.