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Dünya
Deutsche Welle

Almanlar kimlikleri işaretleyecek

Alman hükümeti potansiyel cihatçıların Türkiye üzerinden Suriye ve Irak’a gidişini engellemek için kimliklere çıkış engeli ibaresi koyulması üzerinde çalışıyor.

26 Eylül 2014 14:44


Alman hükümeti, Alman vatandaşı cihatçıların Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a gitmesini zorlaştırmak için yasal düzenlemelerde değişikliğe hazırlanıyor. Alman vatandaşları Türkiye'ye pasaport yerine sadece kimlik kartıyla da giriş yapabiliyor. Alman makamları güvenlik gerekçesiyle pasaporta el koyup ülkeden çıkışı engelleyebilse de kimlik kartlarına el konması mevcut yasal düzenlemelere göre mümkün değil. Federal hükümet bu nedenle kimliklerin işaretlenebilmesine olanak sağlayacak bir yasal düzenleme üzerinde yoğunlaştı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Federal Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Wolfgang Bosbach konuyla ilgili Die Welt gazetesine verdiği mülakatta, Almanya'dan Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a gitmenin sadece nüfus cüzdanı göstererek mümkün olduğuna ve kontroller sırasında pasaport istenmediğine dikkat çekerek, potansiyel cihatçıların nüfus cüzdanlarına yetkili makamlar tarafından çıkış engeli ibaresi konabilmesinin anlamlı olacağını söyledi.

Bosbach, mevcut yasalara göre hakkında “yabancı terör gruplarına destek vermek üzere ülkeyi terk etme” şüphesi bulunan kişilerin pasaportunun geri alınabildiğini vurguladı. Buna karşılık nüfus cüzdanı yasalarında bu tarz bir hükmün bulunmadığına dikkat çekti.

Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu Başkan Vekili Eva Högl de "nüfus cüzdanlarının Türkiye üzerinden geçişlerde kullanılmasını engellemek amacıyla işaretlenmesi" konusunun incelenmesinden yana olduklarını ve bu konuda Hrıstiyan Birlik Partileriyle (CDU/CSU) anlaşma sağlandığını ifade etti.

Hrıstiyan Birlik partileri Meclis Grup Başkan Vekili Andreas Schockenhoff da IŞİD örgütü sempatizanlarının büyük çoğunluğunun Türkiye üzerinden savaş bölgelerine gittiğini belirtti. Passauer Neue Presse gazetesine mülakat veren Schockenhoff, bu sayının arttığını belirterek gündemde olan yeni düzenlemeyi desteklediğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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