Almanlar ‘Jamaika koalisyonu’ istiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – Almanya’da araştırma şirketi Forsa’nın Stern dergisi için yaptığı anket yeni hükümetin Jamaika bayrağı renklerinde olacağına işaret ediyor.

Forsa\'nın 28-29 Eylül tarihlerinde yaptığı ve bugün sonuçları yayınlanan ankete göre, Almanların yüzde 57’si Başbakan Angela Merkel’in muhafazakarları, liberal Özgür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller arasında bir koalisyon oluşturulmasını istiyor. Bu partilerin renklerinden dolayı ise – sırasıyla siyah, sarı ve yeşil – kamuoyunun istediği bu koalisyona Jamaika koalisyonu da deniyor.

Ankete katılanların sadece yüzde 19’u Hristiyan Sosyal Birliği’nin (CSU) Hristiyan Demokratlar, Özgür Demokratlar ve Yeşiller’e karşı sığınmacı politikalarına ilişkin konumlarını koruyamayacakları takdirde koalisyon görüşmelerinin bırakılması gerektiğini düşünüyor.

Ancak katılımcıların yüzde 72’si CSU’nun Jamaika koalisyonunu kurabilmek için daha fazla taviz vermesinde sakınca görmüyor. Ayrıca koalisyon görüşmeleri CSU’nun zorladığı sığınmacı kısıtlamaları yüzünden bozulursa CSU seçmeninin yüzde 76’sının partisine kızacağı aktarılıyor.