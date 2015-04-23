Almanlar geçen yıl 8 milyar litre bira içti



Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da halen bin 352 bira imalathanesi üretim yapıyor. Bunların 616'sı Bavyera eyaletinde bulunuyor.

İkinci sırada 189 imalathaneyle Baden-Württemberg, üçüncü sırada ise 128'le Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti geliyor. Alman bira imalatçılarının yüzde 70'lik kısmı bu üç eyalette faaliyet gösteriyor.

'Almanların bira tüketimi azaldı'

2014 yılında Almanlar yaklaşık 8 milyar litre bira tüketti. Günlük ortalama 22 milyon litreye denk gelen bu tüketime muhtelif bira karışımı içkiler ve ithal bira dahil edildi. Alkolsüz bira ve malt ihtiva eden içecekler ise toplama eklenmedi.

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) konuyla ilgili haberinde, tüketicilerin 2011 yılında 8 milyar 300 litre bira içtiklerine ve tüketimin gerilediğine dikkat çekildi.