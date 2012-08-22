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Yaşam

Almanlar Facebook'a 54, yemeğe 30 dakika ayırıyor!

Almanya’da insanlar Facebook ve benzeri sosyal medya platformlarına günde artık neredeyse öğlen ve akşam yemeklerine ayırdıkları kadar zaman ayırıyor

22 Ağustos 2012 16:03

Alman kamu yayın kuruluşları ARD ve ZDF’in hazırladığı bir araştırmaya göre, kullanıcılar günde ortalama 54 dakika sosyal medya platformlarında vakit geçiriyor. Federal İstatistik Dairesi’nin elindeki verilere göre, Almanya’da bir öğüne ayrılan süre ise ortalama 30 dakika.

Almanya'da Facebook ve benzeri sosyal medya platformlarına ayrılan süre artıyor. Mobil internet kullanımı ise üç yıl içinde iki katına çıktı.

Almanya’da insanlar Facebook ve benzeri sosyal medya platformlarına günde artık neredeyse öğlen ve akşam yemeklerine ayırdıkları kadar zaman ayırıyor.

ARD ve ZDF’in araştırması değişik yaş grupları arasında önemli farkların olduğunu ortaya koyuyor. 19 yaş altı gençler sosyal medya platformlarına günde 77 dakika ayırırken, 50 yaş üstündekilerde bu süre 33 dakikada kalıyor. Kullanıcıların üç ana hedefi var: Kendini gösterme, diğer insanlarla iletişim, özel ve genel bilgi edinme.


“Özel” kavramı değişiyor


Yaygın olan kanının aksine, kullanıcılar güvenlik konusunda gayet bilinçli. Araştırmaya katılan ve bir sosyal medya platformunda kendi profili bulunan 622 kişinin yüzde 85’i, özel bilgilerini korumak için gizlilik ayarlarını yapıyor. Ancak araştırmanın bir diğer sonucu da, özel ve mahrem kavramlarıyla ilgili bir dönüşümün yaşandığı yönünde.


Facebook birinci


En gözde sosyal medya platformu, açık farkla Facebook. Almanya’daki 14 yaş üzerindeki Facebook kullanıcılarının sayısı 19 milyon 770 bini geçiyor. Diğer tanınmış sosyal medya platformu Twitter ise, 2 milyon 80 bin kullanıcıyla hayli geriden geliyor. Fakat bu kullanıcıların da sadece yüzde 40’ı kendi tweetini yani 140 karakterlik metnini yazıyor, gerisi sadece faal kullanıcıların takipçisi konumunda.


Hem televizyon, hem internet


Yapılan araştırma ilk kez “Second Screen” yani “İkinci Ekran” adı verilen trendi de mercek altına almış. Bu trend televizyona eşlik eden internet kullanımı olarak tanımlanıyor. Araştırmaya göre çevrimiçi kullanıcıların yüzde 12’si zaman zaman, o anda seyretmekte oldukları televizyon programı hakkında internette bilgi arıyor. Yüzde 6’lık bir grup ise, seyretmekte oldukları televizyon programı hakkında sosyal medya platformlarında sohbet ediyor.


Mobil kullanım katlanarak artıyor


Mobil internet kullanımının ise son üç yılda iki katına çıktığı bildiriliyor. 2009 yılında mobil internet kullanıcılarının oranı sadece yüzde 11 iken, günümüzde yüzde 23’ü buluyor. Ancak araştırmaya göre tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar, sabit hatla internete girmenin yerini tutmamakla beraber yeni kullanım imkânları yaratıyor ve mobil cihazlarda televizyon içeriklerine talebi artırıyor.

 

Deutsche Welle

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