Almanlar 'demokrasi' ödülünü Erdoğan'a vermekten vazgeçti

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Almanya'dan verileceği açıklanan Uluslararası Liderlik Ödülü'nün geri çekildiği belirtildi. Daha önce ödülü vereceğini açıklayan komitenin, Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen ödül törenine katılmamasını gerekçe gösterdiği kaydedildi.

DHA'da yer alan habere göre: Komite, siyaset dalında “Türkiye’de demokratik dönüşüme harcadığı çabadan dolayı” ödülün Erdoğan’a verilmesini öngörmüştü. Almanya'nın Bochum kentinde dün gerçekleştirilen ödül töreninde, farklı kategorilerdeki ödüller daha önce ismi açıklananlara verildi.

Kendisine layık görülen 'Steiger Award- Uluslararası Liderlik Ödülü'nü almak üzere Almanya'ya gitmesi plananan Erdoğan'ın, Afganistan'da askerlerin ölümünün ardından bu seyahatini ertelediği açıklanmıştı.

Komitenin, Erdoğan'a daha önceden vermeyi planladığı ödülü geri çekmesindeki gerekçede, Erdoğan'ın törene katılmayacağını son anda açıklaması mı, yoksa ödül töreninin gerçekleştiği Bochum kentinde dün yirmi bini aşkın Alevi'nin Erdoğan'a karşı yaptığı mitingin mi etkili olduğu sorusu akıllara geldi.

Konuyla ilgili Alman basınında yer verilen haberlerde, aynı törende farklı bir kategori de ödül alması için davet edilen müzik sanatçısı Lou Reed'in, sağlık nedenlerinden dolayı törene katılamayacağını önceden bildirmesinden dolayı komitenin, sanatçının ödülünü geri çekmediği belirtildi.

Bochum'da dün gerçekleştirilen ödül töreninde, İsveç kraliçesi Silvia, Almanya eski cumhurbaşkanı Horst Köhler, oyuncu Cristiane Hörbiger ve modacı Wolfgang Joop'a ödülleri verildi. Ödül törenini, yaklaşık beş yüz davetlinin ve 150'yi aşkın gazetecinin takip ettiği belirtildi.