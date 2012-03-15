T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aleviler, Erdoğan'a verilecek 'demokrasi' ödülü için protestoya hazırlanıyor

Erdoğan’ın bu ödülü hak etmediği görüşünü savunan isimler, ödülün verileceği Bochum kentinde büyük bir protesto gösterisine hazırlanıyor.

15 Mart 2012 23:49

 

T24 - Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde (NRW) Ruhr bölgesinde maden ocaklarında çalışanların anısına verilen “Steiger Award - Uluslararası Liderlik Ödülü”nün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a verilmesine Almanya’daki başta Alevi dernekleri, demokratik sivil toplum kuruluşları ve bazı Türk kökenli politikacılar tepki gösterdi.
 
Bu yıl ödülün siyaset dalında “Türkiye’de demokratik dönüşüme harcadığı çabadan dolayı” Erdoğan’a verilmesinin öngörüldüğü belirtilirken, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ve politikacılar ödülü, protesto edecek.
 
Kaln merkezli AABF tarafından yapılan yazılı açıklamada, Steiger Award’ın “tolerans“ dalında Erdoğan’a verilmesinin Türkiye’de yaşayan azınlıklara adeta bir tokat vurduğu ve hoşgörüsüzlüğün bir devlet politikası haline geldiği ifade edildi. Açıklamada insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmadığı belirtilirken, Erdoğan’ın bu ödülü hak etmediği kaydedildi.
 
 

Milletvekilleri de Bochuö'a gidecekler

 
 
Alman Yeşiller Partisi Federal milletvekili ve partisinin uyum sözcüsü hukukçu Memet Kılıç, Erdoğan’a verilmesi beklenen ödülün bugüne kadar bu ödülü almış olanlara karşı büyük bir saygısızlık olacağını belirterek, “Bu ödül Avrupa fikrinin geliştirilmesi ve hoşgörüye verilen katkıdan dolayı verilmektedir. Oysa Başbakan Erdoğan’ın Türkiye’de mirası hiç de iç açıcı değil. Hala gazeteciler hapiste. Bu gazetecilerin hapse girmesi gerektiğini kendisi veriyor. Yani Başbakan Erdoğan hem polis, hem yargıç, hem de savcı. Bu da onun demokrat olmadığını gösteriyor. Sultan gibi karar veriyor” dedi. Dini azınlıkların hakları konusunda da Türkiye’de hiçbir ilerleme olmadığını belirten Kılıç, konuşmasını söyle sürdürdü:
 
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’de Alevilere din derslerinin zorla okutulmasını insan hakları ihlali olarak gördüğünü açıkladı. 10 yıllık dönemde Türkiye demokratikleşmede bir adim öteye gidemedi. Bu ödülün Erdoğan’ın ‘Avrupa fikrine sunduğu katkı ve hoşgörüden’ dolayı verildiği belirtiliyor. Hoşgörü adına Başbakan bugüne kadar ne yaptı? Son iki yıldır Avrupa Topluluğu fikrinden de tamamen uzaklaşıldı. Afrika’daki Müslüman devletlerle ilgilenirken, Başbakan Erdoğan’ın bugüne kadar Hristiyanlar’la ilgilendiğini?”
 
Sivas Davası’da firarilerin 9’unun Almanya’da yaşadıklarını ve Türkiye’ye iadeleri konusunda Erdoğan’ın en ufak çaba harcamadığını da sözlerine ekleyen Kılıç, ödülün verilmesine tepki olarak AABF öncülüğünde başlatılan protesto yürüyüşünde hazır bulunacağını söyledi.
 
Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hamburg eyalet milletvekili Ali Rıza Şimşek de, Başbakan Erdoğan’ın bu ödülü hak etmediğini belirterek, hoşgörüsüz olan bir Başbakana bu ödülün verilmesinin utanç olduğunu söyledi.
 
Bochum’da düzenlenecek mitinge katılacağını da sözlerine ekleyen Şimşek, bu ödülün verilmemesi konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti.
 

ETİKETLER

erdoğandemokrasi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24