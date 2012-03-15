Aleviler, Erdoğan'a verilecek 'demokrasi' ödülü için protestoya hazırlanıyor

T24 - Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde (NRW) Ruhr bölgesinde maden ocaklarında çalışanların anısına verilen “Steiger Award - Uluslararası Liderlik Ödülü”nün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a verilmesine Almanya’daki başta Alevi dernekleri, demokratik sivil toplum kuruluşları ve bazı Türk kökenli politikacılar tepki gösterdi.

Bu yıl ödülün siyaset dalında “Türkiye’de demokratik dönüşüme harcadığı çabadan dolayı” Erdoğan’a verilmesinin öngörüldüğü belirtilirken, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ve politikacılar ödülü, protesto edecek.

Kaln merkezli AABF tarafından yapılan yazılı açıklamada, Steiger Award’ın “tolerans“ dalında Erdoğan’a verilmesinin Türkiye’de yaşayan azınlıklara adeta bir tokat vurduğu ve hoşgörüsüzlüğün bir devlet politikası haline geldiği ifade edildi. Açıklamada insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmadığı belirtilirken, Erdoğan’ın bu ödülü hak etmediği kaydedildi.

Milletvekilleri de Bochuö'a gidecekler

Alman Yeşiller Partisi Federal milletvekili ve partisinin uyum sözcüsü hukukçu Memet Kılıç, Erdoğan’a verilmesi beklenen ödülün bugüne kadar bu ödülü almış olanlara karşı büyük bir saygısızlık olacağını belirterek, “Bu ödül Avrupa fikrinin geliştirilmesi ve hoşgörüye verilen katkıdan dolayı verilmektedir. Oysa Başbakan Erdoğan’ın Türkiye’de mirası hiç de iç açıcı değil. Hala gazeteciler hapiste. Bu gazetecilerin hapse girmesi gerektiğini kendisi veriyor. Yani Başbakan Erdoğan hem polis, hem yargıç, hem de savcı. Bu da onun demokrat olmadığını gösteriyor. Sultan gibi karar veriyor” dedi. Dini azınlıkların hakları konusunda da Türkiye’de hiçbir ilerleme olmadığını belirten Kılıç, konuşmasını söyle sürdürdü:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’de Alevilere din derslerinin zorla okutulmasını insan hakları ihlali olarak gördüğünü açıkladı. 10 yıllık dönemde Türkiye demokratikleşmede bir adim öteye gidemedi. Bu ödülün Erdoğan’ın ‘Avrupa fikrine sunduğu katkı ve hoşgörüden’ dolayı verildiği belirtiliyor. Hoşgörü adına Başbakan bugüne kadar ne yaptı? Son iki yıldır Avrupa Topluluğu fikrinden de tamamen uzaklaşıldı. Afrika’daki Müslüman devletlerle ilgilenirken, Başbakan Erdoğan’ın bugüne kadar Hristiyanlar’la ilgilendiğini?”

Sivas Davası’da firarilerin 9’unun Almanya’da yaşadıklarını ve Türkiye’ye iadeleri konusunda Erdoğan’ın en ufak çaba harcamadığını da sözlerine ekleyen Kılıç, ödülün verilmesine tepki olarak AABF öncülüğünde başlatılan protesto yürüyüşünde hazır bulunacağını söyledi.

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hamburg eyalet milletvekili Ali Rıza Şimşek de, Başbakan Erdoğan’ın bu ödülü hak etmediğini belirterek, hoşgörüsüz olan bir Başbakana bu ödülün verilmesinin utanç olduğunu söyledi.

Bochum’da düzenlenecek mitinge katılacağını da sözlerine ekleyen Şimşek, bu ödülün verilmemesi konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti.