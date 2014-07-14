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Dünya

Almanlar daktiloya geçiyor

NSA Araştırma Komisyonu Başkanı ''Gizli belgeleri yazmak için tekrar daktiloya ihtiyacımız olacak'' dedi.

14 Temmuz 2014 18:42

Almanya Federal Meclis Araştırma Komisyonu'nun iç ve dış yazışmalarda casusluğa karşı korunmak amacıyla daktilo kullanacağı bildirildi.

Alman Dış İstihbarat Servisi'nde (BND) görevli bir ajan hakkında ABD için casusluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma açılmasının ardından ülkede iletişim konusunda güvenlik önlemler artırılıyor.

ARD televizyonuna konuşan NSA Araştırma Komisyonu Başkanı Patrick Sensber, yazışmalarda daktilo kullanılacağını doğrularken, ''Gizli belgeleri yazmak için tekrar daktiloya ihtiyacımız olacak'' dedi.

Sensberg, bunun haricinde iç yazışmaları ve konuşmaları güvenli tutmak zorunda olduklarına işaret ederek, ''Kilitli e-posta göndermeye, kriptolu telefon kullanmaya ve söyleyemeyeceğim iletişim araçlarını kullanmaya da devam edeceğiz'' dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Almanya'da yaptığı dinlemeler ve özellikle Başbakan Angela Merkel'in dinlendiği yönündeki iddiaların ardından Federal Meclis dinlemelere ilişkin mart ayında bir araştırma komisyonu kurmuştu.

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