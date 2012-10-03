Almanlar daha fazla yaşıyor

Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı rakamlara göre Almanya’da ortalama hayat süresi uzadı. Buna göre yeni doğan bir bebeğin önünde erkeklerde ortalama 77 yıl 9 ay sürecek bir hayat bulunuyor. Bir kadının ortalama yaşam süresi ise 82 yıl 9 ay olarak tespit edildi.

İstatistikçilerin bu sonuca ulaşırken 2009 ile 2011 yılları arasındaki ölüm ve doğum sayılarını dikkate aldığı belirtiliyor. Bu rakamlar 2008 ile 2010 arasındaki rakamlarla karşılaştırıldığında ortalama hayat süresinin erkeklerde 3 ay, kadınlarda 2 ay uzadığı ortaya çıktı.

Yeni doğanlar daha şanslı

Yaşlıların yaşam süresinin de artış gösterdiği tespit edildi. Bugün 65 yaşında olan bir erkeğin istatistiklere göre ortalama 17 yıl 6 ay daha yaşayacağı belirtiliyor. Aynı yaştaki bir kadının ise önünde ortalama 20 yıl 8 aylık bir hayat süresi bulunduğu kaydediliyor.

Bu trendin devam etmesi halinde istatistikçiler 2009 yılında doğan bir erkek çocuğunun 86 yıl 5 aylık, bir kız çocuğunun ise 90 yıl 8 aylık bir ortalama hayat süresine sahip olabileceğini kaydediyor. (Deutsche Welle Türkçe )