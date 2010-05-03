Almanlar bulut oluşturup yağmur yağdırmayı başardı

T24-



Bilim adamlarının daha önceleri de etki ile suni yolla yağmur yağdırmak için çalışmalar yaptığını biliniyor. Ancak bu yöntemler, doğal yollardan oluşan bulutları kullanarak yapılan çalışmalardı. Alman bilim adamları bir adım daha öteye giderek, bulutları da etki ile oluşturmayı başardılar...



Bilim adamları yaptıkları bu kontrollü deneyde, lazer ışınlarını 220 milijoule bir enerji ile, hava sıcaklığı 24 C° olan içi doymuş su ile dolu bir odaya, kısa darbeler halinde ateşlediler. Deney sonucunda laboratuvar ortamında yağmur bulutları oluşturuldu.



Bilim adamları şimdi bu teknolojiyi laboratuar dışında, doğal koşullarda kullanmayı planlıyorlar. Hatta Sonbahar'da Berlin semalarında küçük bir deneme de yapmışlar. 60 metre yüksekliğe odakladıkları lazer ile bazı ölçümlerde bulunmuşlar.