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Yaşam

Almanlar bulut oluşturup yağmur yağdırmayı başardı

Alman bilim adamları, kontrollü bir laboratuvar ortamında lazer kullanarak bulut oluşturmayı başardılar.

03 Mayıs 2010 03:00

 T24- Alman bilim adamları, kontrollü bir laboratuvar ortamında lazer kullanarak bulut oluşturmayı başardılar. Çalışmanın amacı ise bu teknolojiyi kullanarak Almanya üzerinde bulutlar oluşturmak ve istek üzerine yağmur yağdırmak.


Bilim adamlarının daha önceleri de etki ile suni yolla yağmur yağdırmak için çalışmalar yaptığını biliniyor. Ancak bu yöntemler, doğal yollardan oluşan bulutları kullanarak yapılan çalışmalardı. Alman bilim adamları bir adım daha öteye giderek, bulutları da etki ile oluşturmayı başardılar...


Bilim adamları yaptıkları bu kontrollü deneyde, lazer ışınlarını 220 milijoule bir enerji ile, hava sıcaklığı 24 C° olan içi doymuş su ile dolu bir odaya, kısa darbeler halinde ateşlediler. Deney sonucunda laboratuvar ortamında yağmur bulutları oluşturuldu.


Bilim adamları şimdi bu teknolojiyi laboratuar dışında, doğal koşullarda kullanmayı planlıyorlar. Hatta Sonbahar'da Berlin semalarında küçük bir deneme de yapmışlar. 60 metre yüksekliğe odakladıkları lazer ile bazı ölçümlerde bulunmuşlar.

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