Almanlar 2014'te en çok neyi aradı?



Avrupa Parlamentosu bir süre önce internetin en büyük arama motoru Google’ın çeşitli birimlere bölünmesini talep eden bir karar almıştı. İspanya’da ise Google üzerinden haber yayını tamamen durduruldu. Bağımsız Alman istatistik portalı Statista.de verilerine göre, Almanya halkının yüzde 95’i internet üzerinden aramalar için hala Google’ı kullanıyor. 2014 yılında en fazla aranan başlıklar ise bu verilere göre şunlar oldu:

1. 2014 Dünya Futbol Şampiyonası (Aynı zamanda 2014 yılında dünya çapında en fazla Tweet atılan başlık da yine bu oldu.)

2. Michael Schumacher (Formula 1’in eski yıldızı Alp Dağları’nda kayak yaparken geçirdiği bir kazanın ardından başından ağır bir biçimde yaralanmıştı. Şu anda durumunun iyiye gittiğine yönelik haberler var.)

3. iPhone 6

4. ImmobilienScout24 (Bu emlak sitesi, yeni bir ev arayanların en çok başvurduğu sayfa.)

5. BSI Sicherheitstest (Alman Hükümeti tarafından oluşturulan bu sitede dileyen herkes, kişisel elektronik posta hesabının hacklenip hacklenmediğini kontrol edebiliyor.)

Dünya bazında Google üzerinden 2014 yılında en fazla aranan başlıklar; Robin Williams, 2014 Dünya Futbol Şampiyonası, Ebola, Malaysia Airlines ve ALS Ice Bucket Challenge (ALS hastalığı ile mücadele için buzlu su kovası meydan okuma kampanyası).

iPhone ilk sırada

Elektronik posta güvenlik testi sayfası, Almanyalıların geçtiğimiz yıl teknik kategorisinde en çok hangi kavramları aradığını da gösteriyor. Buna göre ilk sırada iPhone var. İkinci sırada Threema geliyor. Yüksek güvenlik önlemleri ile donatılan haberleşme uygulaması, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ABD'nin gizli servisi NSA tarafından dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından aynı isimli İsviçreli bir firma tarafından geliştirildi.

Söz konusu listede üçüncü sırayı Almanya’da bu yıl faaliyete geçen bir video sitesi olan Netflix alıyor. Dört ve beşinci sıralarda ise Samsung Galaxy S5 ve Apple’ın yazılımı iOS 8 başlıkları yer almakta.

Merkel, Putin, Obama

Siyasetçilerle ilgili aramalarda ise ilk sırada Almanya Başbakanı Angela Merkel görünüyor. Onu ikinci sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçüncü sırada ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama izliyor.

Almanları 2014 yılında internet üzerinden aramalarda en fazla ilgilendiren dördüncü siyasi şahsiyet Güney Afrika’nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela. Beşinci sırada ise ismi çocuk pornografisi skandalına karışan eski milletvekili Sebastian Edathy bulunuyor.

Müzik dünyası

Arama motoru piyasasında yüzde 2,5’lik kullanılma payı ile Almanya’da Google’dan sonra ikinci sırada yer alan Bing’in verilerine göre dünya çapında müzik başlığı altında en fazla aranan kişi ve gruplar sırasıyla Rihanna, Katy Perry, One Direction, Taylor Swift ve Eminem oldu.

Almanya’da ise bu kategorinin başını Alman Milli Futbol Takımı’nın Dünya Şampiyonası’nda gayriresmi şarkısı haline gelen 'Atemlos (Soluksuz)'u seslendiren Helene Fischer çekti. İkinci sırada Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Conchita Wurst, üç, dört ve beşinci sıralarda ise Cro, Bushido ve Sido yer aldı.

Spor

Spor kategorisinde Almanya'daki Google kullanıcıları ile Bing kullanıcıları arasında farklar göze çarpıyor. Bing’in listesinde ilk sırayı attığı gol ile Almanya’nın Arjantin’i 1-0 mağlup ederek dünya kupasını kaldırmasını sağlayan Mario Götze yer alıyor. Götze, Google sıralamasında ise ancak beşinci sırada. Google’ın bu kategorideki ilk dördü Michael Schumacher, Neymar, Manuel Neuer ve Thomas Müller isimlerinden oluşuyor.

Futbol takımlarına bakıldığında da Bing kullanıcılarının birinci sırasında Borussia Dortmund, ikinci sırasında ise Bayern Münih bulunmakta. Google’da ise Bayern Münih ilk sırayı alırken, Borussia Dortmund ikinci sırada görünüyor.

Almanya'da yüzde 2'lik pazar payı ile en çok kullanılan üçüncü arama motoru olan Yahoo ise 2014 yılı ile ilgili verilerini Deutsche Welle ile paylaşmak istemedi.