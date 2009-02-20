Almanca zorunluluğu evlilikleri vurdu!

Almanya'ya aile birleşimi kapsamında gelen Türklerin sayısının 4 yıl içinde neredeyse yarı yarıya azaldı.



Dışişleri Bakanlığının Sol Parti'nin sunduğu soru önergesine verdiği yanıtta, Almanya'ya gelebilmeleri için vize almaları gereken ülkelerden aile birleşimi kapsamında ülkeye gelen yabancıların sayısının 2005 yılı başından 2008 yılı sonuna kadar yaklaşık yüzde 25 gerilediği belirtildi.



Son düzenlemelerin etkisi büyük



Almanya'daki en büyük yabancı grubunu oluşturan Türklerin Türkiye'den getirdikleri eşlerinin sayısının ise aynı dönemde neredeyse yarı yarı düştüğü kaydedildi.



Aile birleşimi kapsamında Almanya'ya gelmek isteyen yabancılarda, 2007 yılının ağustos ayından bu yana 18 yaşın üzerinde olmaları, ülkeye gelmeden önce Almanca öğrenmeleri ve Almanya'da sosyal yardım parası almadan geçinebilmeleri şartı aranıyor.



(AA)

