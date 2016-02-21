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Dünya
Deutsche Welle

Almanca öğrenenlerin sayısı arttı

Almanya'da sığınmacı sayısının bir milyonu aşması Almanca öğrenenlerin sayısını da katladı. Almanca ders materyallerine ilgi rekor düzeye ulaştı.

21 Şubat 2016 16:50


"Yabancı dil Almanca" (Deutsch als Fremdsprache) kategorisinde yayınlar hazırlayan yayınevleri Almanca öğrenmek isteyenlerin sayılarındaki artış nedeniyle büyük ilgi görüyorlar.

Münih'te ağırlıklı olarak Almanca dil bilgisi kitapları yayınlayan Hueber Yayınevi'nden yapılan açıklamada 2015 yılında siparişlerinde yüzde 30 oranında artış kaydedildiği bildirildi. Yayınevi yöneticisi Michaela Hueber, özellikle Almanca gramer kitaplarına yoğun ilgi gözlemlediklerini kaydetti. Hueber Yayınevi Almanya'da Almanca öğrenim kitapları yayınlayan en büyük yayınevi.

Sözlükler konusunda başı çeken Langenscheid Yayınevi'nden yapılan açıklamada da Almanca öğrenenlerin artması nedeniyle siparişlerde canlanma görüldüğü ifade edildi. Yayınevi özellikle Almanca-Arapça sözlüklerin yoğun şekilde ilgi gördüğünü bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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