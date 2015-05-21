Alman Yeşiller Partisi'nden HDP'ye destek

Alman Birlik 90/Yeşiller Partisi, 7 Haziran genel seçimlerde HDP'yi destekleme kararı aldı. “Özgürlük, Adalet, Sürdürülebilirlik ve Barış İçin!” başlığıyla bir açıklama yayınlayan parti, Almanya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını HDP'ye oy vermeye çağırdı.

Destek kararını partinin internet sayfasında Almanca, Kürtçe ve Türkçe duyuran Yeşiller Partisi, HDP'nin meclise girmesini Türkiye'nin demokratikleşmesi ve çözüm süreci açısından tarihi bir şans olarak nitelendirdi.

Birlik 90/Yeşiller Partisi'nin açıklaması şu şekilde:

"Sevgili seçmenler,

Almanya'da yaşıyor ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz, 31 Mayıs 2015 tarihine kadar Türkiye'deki milletvekili genel seçimlerinde sizler de oy kullanabileceksiniz. Sizleri bu demokratik hakkınızı kullanmaya davet ediyoruz. Bu seçimler Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir dönemde gerçekleşiyor. Siz de temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırıldığı, din, inanç ve vicdan özgürlüğünün güvence altına alındığı, sivil toplumun faaliyetlerini açık ve özgür bir biçimde yürütebildiği, gençlere umut dolu bir gelecek perspektifinin sunulduğu, toplumsal yaşamın cinsiyet eşitliği üzerine kurulduğu, çevrenin korunduğu ve Kürt sorununun barışçıl biçimde nihai çözüme kavuşturulduğu bir Türkiye özleminde iseniz ve bu sürece bizim de katkımız olsun diyorsanız sizlere bir önerimiz olacak:

Bizler Birlik 90/Yeşiller Partisi olarak, HDP'nin var gücüyle yukarıda bahsi geçen bütün bu politik hedeflerin takipçisi olacağına inanıyoruz. HDP çatısı altında birleşen tüm demokrasi güçlerinin sahip çıktıkları özgürlük, adalet, sürdürülebilirlik, barış ve dayanışma gibi ilkelerin Yeşillerin savunduğu değerlerle örtüştüğünü biliyor ve Türkiye'nin içinde yer aldığı bir Avrupa Birliği fikrine kuvvetle inananlar olarak HDP'nin gerek meclise gerekse bütün Türkiye'ye iyi geleceğini düşünüyoruz. HDP'nin meclise girmesini gerek Türkiye siyasi ve sosyal iklimi için yeni bir şans gerekse demokratikleşme ve çözüm süreci açısından tarihi bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye'deki kardeş partilerimiz olan Yeşiller ve Sol Gelecek partisi de bu seçimlere parti olarak katılmak yerine, HDP ile birlikte seçime girip, bütün imkanları ile HDP'yi destekliyor. Birlik 90/Yeşiller Partisi olarak bu seçim birlikteliğini destekliyor ve desteğinizi rica ediyoruz. Sizleri 31 Mayıs tarihine kadar sandığa gitmeye ve sandıkta HDP adaylarını desteklemeye çağırıyoruz.”