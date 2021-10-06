Alman Yeşiller Partisi: Sosyal Demokratlar ve FDP ile koalisyon kurmak istiyoruz

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Almanya'da seçimlerin üzerinden bir haftadan uzun süre geçse de koalisyon çalışmaları hız kazanmaya devam ediyor.

Seçimlerde beklentilerin altında kalarak sandıktan üçüncü parti çıkan Yeşiller, birinci parti olarak Sosyal Demokratlar (SPD) ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ile bir koalisyon kurmak istediklerini belirtti.

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, ''Partim, FDP'ye gidip SPD'ye beraber yaklaşarak önce keşif müzakereleri yapılmasını, sonra bunların üç yönlü müzakerelere devşirilmesini öneriyor'' dedi.

''Bu şimdilik FDP'ye bir tekliftir. Bakalım ne diyecekler'' ifadelerini kullanan Habeck, SPD ve FDP ile hala fikir ayrılıkları bulunduğunu ve birçok konunun masaya yatırılması gerektiğini dile gerildi.

Üç parti de birbirleriyle ayrı ayrı görüştü ancak henüz üçlü bir toplantı gerçekleştirmedi. Seçimleri küçük bir farkla kazanan SPD, üçlü koalisyon görüşmelerine hazır olduklarını ifade etti.

Yeşiller ve FDP'nin Bundestag sandalyeleri, hem SPD'yi hem de CDU'yu iktidara taşıyabilecek seviyede. Yeni bir hükümet kurulana kadar Angela Merkel görevde kalmaya devam edecek.