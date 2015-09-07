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Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı: PKK kayıtsız şartsız silahları bırakıp toprağa gömmelidir

'Parti olarak HDP'nin şiddete karşı çok açık ve net tavır olmasını istiyoruz'

07 Eylül 2015 23:00

Almanya Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, "PKK tek yanlı olarak kayıtsız şartsız ve süresiz silahları bırakıp, ebediyen toprağa gömmelidir. "Bir daha da çıkarmamalıdır" dedi. HDP'nin şiddete karşı çok açık ve net tavır göstermesini" istediklerini belirten Özdemir, Türk hükümetini de bir an evvel barış sürecini yeniden başlatmaya çağırdı

Partisinin yönetim kurulu oturumunda sonra düzenlediği basın toplantısında konuşan Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir, Türkiye'deki PKK saldırılarını kınadı ve örgütü tek yanlı olarak silahları kayıtsız şartsız bırakmaya çağırdı. Özdemir ayrıca, "Biz parti olarak HDP'nin şiddete karşı çok açık ve net tavır olmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye'deki şiddet saldırılarını kınadıklarını vurgulayan Cem Özdemir, Türk hükümetini de bir an evvel barış sürecini yeniden başlatmaya çağırdı. TBMM'deki tüm siyası partilere bu konuda sorumluluk düştüğünü söyleyen Özdemir “Türkiye'deki gelişmelerden endişeliyiz” dedi. Almanya'da yaşayan Türkleri, 1 Kasım'da oy kullanmaya davet eden Özdemir, 1 Kasım seçimlerinde Yeşiller olarak yine HDP'yi destekleme kararı aldıklarını söyledi.

 

'Demirtaş'la uzun uzun konuştuk,
HDP seçimlere hazırlanıyor'

 

Özdemir, “PKK, HDP'nin seçimleri boykot etmesini istiyor. HDP'nin seçimlere katılacağından emin misiniz” sorusuna şu cevabı verdi: “Sayın Selahattin Demirtaş ile önceki akşam uzun uzun konuştuk. HDP seçimlere hazırlanıyor. Demirtaş bize HDP'nin PKK'nın bir siyasi kolu olmadığını ve bağımsız bir parti olduğunu devamlı vurguladı. Zaten aksi bizim için kabul edilemez. Biz parti olarak HDP'nin şiddete karşı çok açık ve net tavır olmasını istiyoruz.”

Özdemir ayrıca İstanbul 'da Hürriyet gazetesine yapılan saldırıyı korkunç olarak nitelerken sert bir dille de kınadı. Yapılanı basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olarak değerlendiren Özdemir şöyle dedi: “Düşünce ve basın özgürlüğüne yönelik her türlü saldırı ve sınırlamayı, bu bağlamda Hürriyet Gazetesi'ne yapılan korkunç saldırıyı sert bir şekilde kınıyoruz. Bu olaylar bizim Türkiye'de basın ile dayanışma içinde olmamız gerektiğini gösteriyor.” 

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