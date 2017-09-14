Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Özdemir: Türkiye, Erdoğan'la AB üyesi olamaz

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikada "değerlere dayalı gerçekçiliği" benimsemesi gerektiğini söyledi.

Özdemir, Berlin'deki Alman Dış Politika Cemiyeti'nde yaptığı konuşmada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi otoriter liderlere daha kararlı davranılmasından yana olduğunu" belirtti.

"Dünyamızın Putin ve Erdoğanları ile tabii ki konuşmalıyız” diyen Özdemir, "Ancak bunu yaparken kendi değerlerimizi göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla Ukrayna krizi yüzünden Rusya'ya uyguladığımız yaptırımları, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi doğru değildi ama unutalım gitsin, anlayışıyla yumuşatmamalıyız" diye konuştu.

"Üyelik süreci durdurulmamalı"

Aynı anlayışın AB için de geçerli olması gerektiğini belirten Özdemir, "Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği'nin temel ilkelerine aykırı davranıyorsa, yumruğu masaya indirmekten çekinmemeliyiz" dedi.

Türkiye ile tam üyelik görüşmelerine son verilmesine karşı olduğunu açıklayan Özdemir, aksi takdirde Türkiye'deki Avrupa yanlılarını yüzüstü bırakmış olacaklarını söyledi.

Özdemir, "Erdoğan'ı hedef alan ekonomik önlemlerin daha etkili olacağını ve Türkiye'nin Erdoğan yönetimi altında Avrupa Birliği üyesi olamayacağını" sözlerine ekledi.

"Türkiye'ye silah satılmasın"

Özdemir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile daha sıkı işbirliği yapılması ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine Birlik üyelerinin karma aday listesiyle katılabilmesi tavsiyesinde bulundu. Özdemir, ABD Başkanı Donald Trump'un ulusal çıkarları her şeyden üstün tutmak istemesinin doğru olmadığını ve merkezi yönetimi baypas edip ABD eyaletleri ve belediyeleriyle işbirliği yapılabileceğini söyledi.

Özdemir, Suudi Arabistan ve NATO müttefiki Türkiye'ye askeri malzeme satılmamasını ve silah ihracatını onaylama yetkisinin Ekonomi Bakanlığı’ndan alınıp Dışişleri Bakanlığı’na verilmesini talep etti. Dışişleri Bakanlığı’nın iklim politikasında daha etkin olması gerektiğini de vurgulayan Özdemir'in adı Yeşiller'in koalisyon ortağı olması durumunda dışişleri bakanı olması muhtemel adaylar arasında geçiyor.