Cem Özdemir: Almanya, Türkiye'ye fazla nazik davrandı

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Alman televizyonu ARD'ye yaptığı açıklamada, "İspanyol hükümetinin de halihazırda Türkiye'de yaşananları takip ettiğine, Türkiye'nin başına buyruk davranan, açık bir cezaevine döndüğünün farkında olduğuna eminim" şeklinde konuştu.

Özdemir, Alman hükümetini ise Türkiye'nin provokasyonlarına çok uzun bir süre "fazla nazikçe" karşılık vermekle eleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a nazik davranılırsa kendilerine karşı da kibar olunacağı şeklinde yürütülen politikanın büyük bir gürültüyle yıkıldığını söyleyen Özdemir, "Türkiye'nin hazırladığı absürt teröre destek veren Alman şirketleri listesine karşılık Alman hükümetinin Hermes kredi garantisinin gözden geçirilmesi tehdidinin ardından Türkiye'den sadece 24 saat içinde tepki alındığını" savundu.

Özdemir, "Erdoğan'ın kolunun Almanya ve Avrupa'ya kadar uzanamayacağını göstermenin zamanıdır" dedi.

"İnsanların soru sormaması için düşmanlara ihtiyaç duyuluyor"

Özdemir, Erdoğan'ın bitmek bilmeyen provokasyonlarının ardında ise açık siyasi bir hesap yattığını ileri sürdü.

Özdemir, "Erdoğan egemenliğini güçlendirmek için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında olayların sürekli çığırından çıkmasına ihtiyaç duyuyor. Yoksa insanlar ekonominin durumu nedir, Türkiye neden izole olmuş durumda, neden ülkenin dünyadaki dostları giderek azalıyor, diye sormaya başlar. İnsanların bunu sormaması içinse düşmanlara ihtiyaç duyuluyor" diye konuştu.